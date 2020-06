Prefeita de Dois Irmãos lamenta confirmação da bandeira vermelha e projeta busca por mais leitos

publicidade

A prefeita de Dois Irmãos, que também é presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos (Amvars), Tânia da Silva, se disse decepcionada com a confirmação da bandeira vermelha por parte do governo do Estado no final da tarde desta segunda-feira.

"Sabemos que a saúde está em primeiro lugar mas precisamos também cuidar da economia da nossa região. Vamos lutar para que nossa região mude essa situação através de mais leitos e um menor contágio", disse ela, que assinou um ofício pedindo a manutenção da bandeira laranja junto com prefeitos das cidades de Campo Bom, Sapiranga e Portão.

A mudança ainda abrange as cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo, onde o prefeito Ary Vanazzi, que se reuniu com prefeitos das regiões Metropolitana e Vale do Sinos, junto com a presidente da Granpal (Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre), Margarete Ferretti.

O enfrentamento conjunto ao coronavírus foi debatido como no exemplo da mobilidade urbana entre as cidades, apontada como preocupação pelo prefeito de São Leopoldo. “Temos várias cidades interligadas pela Trensurb, o que corresponde a mais de 60 mil pessoas por dia circulando. Diante disso, as decisões precisam ser bem pensadas e tomadas de forma conjunta”, ressaltou Vanazzi, que nesta quarta-feira irá realizar nova reunião técnica, focada na questão do transporte público entre os municípios.