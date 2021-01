Prefeitura alerta para chance de temporal e queda de granizo em Porto Alegre neste sábado

publicidade

Embora o calor tenha diminuído nos últimos dias, a previsão é da chegada de um temporal em Porto Alegre neste sábado. Um alerta da prefeitura informa nesta sexta-feira que são esperadadas para amanhã pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo.

A orientação da prefeitura da Capital para a população é evitar transitar na rua durante o período do alerta, abrigar-se em local seguro, afastar-se de postes, árvores e das placas de sinalização e publicitárias para evitar choque elétrico e não entrar em alagamentos.

Instabilidade vem pelo Oeste

A MetSul também relatou que áreas de instabilidade irão ingressar no Oeste a partir da região de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Elas irão se organizar no formato de uma linha de temporais que vão cruzar a Metade Oeste no começo de sábado.

Ao longo do primeiro dia do final de semana, a chuva irá alcançar todas as regiões do RS. Conforme a MetSul, a precipitação vai variar muito de um ponto para outro, mas alguns locais devem registrar acumulados altos em um curto período. A chuva deverá durar até a manhã de domingo e, até lá, alguns locais não devem ter mais que 5 mm a 10 mm de precipitação, enquanto outras cidades terão de 30 mm a 50 mm. É possível que alguns municípios registram marcas superiores a 100 mm.