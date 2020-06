Prefeitura de Porto Alegre é alvo de protestos contra decretos de restrição

publicidade

Cartazes contra as medidas anunciadas pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior foram colados em pontos do Centro de Porto Alegre. Algumas das mensagens haviam sido escritas à mão. Em um deles, estava escrito “eu não posso trabalhar, mas o povo pode passear”, referindo-se ao fechamento de diversos setores em paralelo ao movimento intenso verificado em parques e praças da Capital, principalmente no final de semana. Nos outros cartazes, as manifestações seguiam a linha de pedido de novas liberações “só queremos trabalhar, é nosso direito”.

Na manhã dessa quarta-feira, em frente à sede do Executivo municipal, um protesto já havia ocorrido em frente à sede do Executivo. Pelo menos 150 pessoas, entre empresários e funcionários de setores do comércio e serviços, foram à Praça Montevidéu manifestar suas insatisfações com os novos fechamentos. Os manifestantes reclamavam sobre os prejuízos e pediam a retomada das atividades. O ato durou cerca de uma hora.

Em nota a Prefeitura, informou que “lamenta precisar tomar medidas drásticas que fecham comércio e serviços, mas age de acordo com as evidências apresentadas diariamente por uma equipe competente, formada por profissionais que estudam e entendem a situação epidemiológica da cidade. Nenhum lugar do mundo conseguiu conter o avanço do vírus sem barrar a circulação de pessoas. Cada um precisa fazer sua parte. Hoje há 107 pacientes internados em UTIs de Porto Alegre. Este número vem aumentando muito nos últimos dias e não podemos perder o controle ou o sistema de saúde entrará em colapso”.

Sobre a manifestação de comerciantes, a Prefeitura destacou que “eventos como este protesto, que gera aglomeração de pessoas, foi o motivo pelo qual a prefeitura precisou fechar novamente o comércio”.