Prefeitura de Porto Alegre amplia atendimento noturno do transporte coletivo

A Prefeitura de Porto Alegre ampliará o atendimento noturno do transporte coletivo a partir desta segunda-feira. Ao todo, serão 29 linhas que passarão a contar com 107 novos horários, boa parte deles no período noturno. De acordo com o município, a ampliação da operação de transporte foi possível após o avanço da vacinação e a abertura gradual dos serviços. As tabelas horárias estão disponíveis no site da EPTC e a localização, em tempo real, pode ser acessada na função GPS do aplicativo TRI.

Com os incrementos de viagens no período noturno, os principais eixos da cidade passam a dispor de atendimento pelo transporte coletivo até 0h ou 1h, dependendo da demanda de passageiros de cada região. O mapa de atendimento noturno por eixo nas linhas radiais, interbairros ou circulares em dias úteis pode ser consultado neste link. As principais linhas transversais também passam a dispor de viagens após as 23 horas. O mapa de atendimento noturno das linhas transversais pode ser consultado neste link.

“É muito importante a reativação desses horários, principalmente para os trabalhadores noturnos. Também está em análise a ampliação dos horários da madrugada - o que deve ser feito assim que possível”, destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záchia.

Atualmente o sistema transporta cerca de 400 mil passageiros por dia, ainda metade do que era transportado no início da pandemia. “Fazemos a análise diária da demanda de passageiros e ajustes constantes na oferta de transporte para prestar o melhor atendimento possível. Avançamos com um passo importante para a retomada de confiança dos passageiros no transporte coletivo”, comenta o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires.

Confira as linhas ampliadas

Linha 627 Agostinho - Ampliação de 2 viagens por dia, passando de 74 para 76 viagens, com último horário saindo do bairro às 00h18 e do Centro às 1h03.

Linha 631 Parque dos Maias - Ampliação do horário de funcionamento da linha com último horário saindo do bairro às 00h15 e do Centro às 1h, com último horário saindo do bairro às 00h15 e do Centro às 1h.

Linha 491 Passo Dornelles / Vila Safira - Ampliação de 2 viagens por dia, de 116 para 118 viagens, com último horário saindo do bairro às 23h20 e do Centro às 0h05.

Linha 398 Pinheiro - Ampliação do horário de funcionamento da linha em 2 viagens por dia, de 103 para 105 viagens, com último horário saindo do bairro às 23h20 e do Centro às 0h10.

Linha 361 Cefer - Ampliação de 2 viagens por dia, passando de 82 para 84 viagens com último horário saindo do bairro às 20h05 e do Centro às 20h45min.

Linha C21 Circular Praça XV /Auxiliadora - Reativação da linha para atendimento do Centro Histórico, Cidade Baixa e Moinhos de Ventos após as 22h. Oferta de 3 viagens por dia nos seguintes horários: 22h50, 23h40 e 00h30. Alteração do terminal da linha, saindo Largo Visconde da Cairu para a av. Borges de Medeiros.

Linha T4 - Ampliação de 3 viagens por dia, de 161 para 164 viagens com último horário às 00h45 em ambos os sentidos.

Linha T6 - Ampliação de 2 viagens por dia, de 172 para 174 viagens com último horário às 00h45 em ambos os sentidos.

Linha T7 – Nilo / Praia de Belas - Ampliação de 3 viagens por dia, de 135 para 138 viagens, com último horário às 00h45 em ambos os sentidos.

Linha 662 Rubem Berta - Ampliação de 2 viagens por dia, de 26 para 28 viagens. Redução do intervalo médio entre viagens após as 20h de 28 minutos para 23 minutos.

Linha 862 Rubem Berta (Cairu) - Ampliação de 16 viagens por dia, de 86 para 102 viagens. Intervalo médio entre viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 13 minutos. Redução do intervalo médio entre viagens no entre pico (das 9h às 16h) de 25 minutos para 19 minutos. Redução do intervalo médio entre viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 15 minutos para 12 minutos.

Linhas A62 Wenceslau Fontoura (Alimentadora) e A621 Alimentadora Wenceslau Fontoura / Escolar - Ampliação de 10 viagens por dia, de 63 para 73 viagens. Antecipação do horário de início da linha das 5h para 4h30. Redução do intervalo médio entre viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) e tarde (das 16h às 19h) de 15 para 13 minutos. Redução do intervalo médio entre viagens no entre pico (das 9h às 16h) de 21 minutos para 17 minutos. Último horário passa a ser 00h e 15 minutos.

Linha 5203 Triângulo 24 de Outubro Auxiliadora - Unificação das linhas 510 e 520 ao longo do dia através da linha 520.3, com saída do Terminal Triângulo até o Centro de Porto Alegre. Opção direta do Terminal Triângulo aos Hospitais Presidente Vargas, Beneficência Portuguesa e Santa Casa. Ampliação de 33 viagens por dia com o atendimento unificado. Oferta de 138 viagens por dia, sendo 69 por sentido. Primeira viagem saindo do Terminal Triângulo às 5h30 e última viagem saindo do Centro às 22h40. Intervalo médio entre viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 7 minutos. Intervalo médio entre viagens no entre pico (das 9h às 16h) de 18 minutos. Intervalo médio entre viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 10 minutos. Redução do intervalo médio entre viagens ao longo do dia de 1 hora para 14 minutos para os clientes que embarcam a partir da av. Plinio Brasil Milano no trecho da Praça Alberto Ramos (terminal atual da linha 510) e possuem como destino a av. Independência ou o Centro histórico. O terminal da linha 510 na Praça Alberto Ramos deixa de ser atendido - os clientes precisam embarcar na parada localizada no outro lado da praça na av. Plínio Brasil Milano.

Linhas T12 Restinga / Cairu e T12A Restinga / PUC - Oferta de 129 viagens por dia, sendo 63 sentido SN (Sul-Norte) e 66 sentido NS (Norte-Sul) no conjunto de linhas. Alteração do terminal das linhas T12 e T12A para a av. Polônia - as linhas terão o trajeto estendido contemplando o atendimento à estação São Pedro da Trensurb. A linha T12A contará com uma oferta de 13 viagens sentido SN (Sul-Norte) e de 15 viagens sentido NS (Norte-Sul). Primeiro horário saindo do Sul será às 5h e último horário às 23h20. Primeiro horário saindo do Norte será às 5h15 e último horário às 23h33. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) e tarde (das 16h às 19h) de 9 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entre pico (das 9h às 16h) de 20 minutos.

Linha R62 Rápida Rubem Berta - O itinerário da linha passará a atender a rua Wolfram Metzler, rua Carlos Maria Bins e av. Sertório desde a Baltazar de Oliveira Garcia. Oferta de 83 viagens por dia, com primeiro horário saindo do bairro às 6h04 e último horário saindo do Centro às 19h43. Intervalo médio entre viagens no pico da manhã (das 6h ás 8h) de 13 minutos. Intervalo médio entre viagens no entre pico (das 8h às 16h) de 25 minutos. Intervalo médio entre viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 15 minutos.

Linha 617 Iguatemi – Alteração de itinerário no trecho entre av. João Walling e Assis Brasil, em caráter experimental por 90 dias. Mudança para av.João Walling, Nilo Peçanha, Antonio Carlos Berta, Ary Ramos de Lima, João Simplício Alves de Carvalho, Francisco Trein, Carlos Silveira Martins Pacheco, Assis Brasil.

Linha 665 Planalto Sabará – Alteração do Terminal inicial da linha, saindo da rua João da Silva Bueno para av. Antônio Giudice. No sentido bairro ao Centro, os passageiros com embarque na rua João da Silva Bueno devem utilizar a estação de ônibus da av. Protásio Alves para embarque ou os pontos de parada localizados na av. Nilo Ruschel.

Linha 4321 Carlos Gomes / Petropolis - Alteração do terminal inicial da linha no Centro, saindo do Mercado Público (Praça Pereira Parobé) para para o Centro Popular de Compras. Oferta de 28 viagens por dia, sendo 14 por sentido, com intervalo médio entre viagens de 1 hora.

Linhas 397 Bonsucesso, R32 Rápida Bonsucesso e R321 Bonsucesso Parada 13 - Alteração do terminal inicial no centro da linha, saindo rua Cassiano Nascimento para a Largo Visconde do Cairu. Oferta de 147 viagens por dia no conjunto de linhas.

Linha C1 Circular Centro - Alteração do terminal da linha, saindo Largo Visconde do Cairu para a av. Borges de Medeiros. Oferta de 19 viagens por dia.

Linha C2 Circular Praça XV - Alteração do terminal da linha, saindo Largo Visconde do Cairu para a av. Borges de Medeiros. Oferta de 44 viagens por dia.

Linha 525 Rio Branco / Anita / Iguatemi - Adequação do atendimento noturno. Últimos horários saindo do bairro em direção ao Centro: 20h, 20h35, 21h10, 21h45 e 22h20. Últimos horários saindo do Centro em direção ao bairro: 19h30, 20h05, 20h40, 21h15 e 21h50.

Linha 254 Embratel – Canudos – Cascatinha - Alteração da tabela horária para melhor atendimento aos clientes. Mudança do horário das 6h30, bairro ao Centro, para as 6h, das 7h40 para a ser 7h10, das 7h05 passa a ser 6h35 e 8h15 passa a ser 7h45.

Lotação 50.2 IAPI – Auxiliadora – Alteração do itinerário Centro ao bairro, no trecho que compreende da av. João Walling até a av. Assis Brasil, para: João Walling, Umbu, Francisco Trein, João Simplício Alves de Carvalho, Afonso Celso Pupe da Silveira, Antônio Joaquim Mesquita e Assis Brasil.

Além das linhas referidas, a EPTC informa que a nova linha A60 Alimentadora Triângulo / Assis Brasil / Fiergs até F. Ferrari está em operação desde o dia 12 para atender os clientes com destino a Havan, Motormac e Coca-cola. A linha opera com uma oferta de 43 viagens por dia, sendo 22 BT (bairro-terminal) e 21 BT (bairro-terminal). Intervalo médio entre as viagens no pico e entre pico de 40 minutos, sendo o primeiro horário saindo do Terminal Triângulo às 6h30 e último horário saindo do bairro às 20h15.

Os clientes com o cartão TRI podem fazer integração gratuita com a linha alimentadora A60 no intervalo de 30 minutos após o desembarque da primeira viagem.