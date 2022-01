Prefeitura de Porto Alegre confirma trabalho remoto para servidores de áreas não essenciais

publicidade

Com o recrudescimento da pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Porto Alegre confirmou nesta segunda-feira que 50% dos funcionários de áreas consideradas não essenciais devem adotar o regime de teletrabalho até o dia 16. No domingo, foi confirmado o surto de Covid-19 na Prefeitura. Onze pessoas que trabalham no Paço Municipal apresentaram diagnóstico confirmado para a doença. O secretário municipal extraordinário de Enfrentamento ao Coronavírus, Cesar Sulzbach, explica que cada pasta ou autarquia vai verificar a necessidade de atendimento às suas demandas.

Durante a semana, técnicos da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vão monitorar a evolução dos casos na cidade. De acordo com Sulzbach, a decisão pelo trabalho remoto dos servidores municipais visa evitar novos contágios. "No decorrer da semana vamos emitir orientações aos servidores e à população", ressalta. Ao destacar a importância da vacinação, ele afirma que esta é apenas uma parte ' de todo arcabouço de proteção' da população. "É fundamental a colaboração da sociedade no sentido de observância do distanciamento social e do uso da máscara", afirma.

Para Sulzbach, diante do cenário de aceleração da contaminação na cidade, a população não pode descuidar das medidas não farmacológicas. "Isso tudo para que a gente tenha continuidade dos serviços públicos e de toda cadeia produtiva de Porto Alegre. Seremos afetados se não tivermos esses cuidados", alerta. Mesmo frente ao aumento expressivo de casos, a prefeitura não cogita, por ora, restrições ao funcionamento do comércio. "Não há nenhuma análise no momento sobre comércio. É prematura qualquer análise ou qualquer pensamento nesta linha. Entendemos que a população, que sempre foi parceira em 2021, também vai ser no início deste ano", avalia.

Na avaliação da Prefeitura, o aumento dos casos confirmados para Covid-19 - que chegam a 400% - não está impactando nas internações em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). "Vamos seguir avaliando todo quadro, mas ainda não temos reflexo nenhum em internações hospitalares e UTI, que são importantes. Isso não quer dizer que não temos que ter cuidado", destaca. O secretário orienta ainda que somente as pessoas com sintomas da doença procurem atendimento nas unidades de saúde.

Veja Também