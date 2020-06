Prefeitura de Porto Alegre fiscaliza bares na Auxiladora

publicidade

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Porto Alegre fiscalizou neste domingo bares da avenida Nova Iorque, na Auxiliadora, que divulgaram a realização de um evento classificado como festa. O anúncio provocou polêmica e a Romu decidiu verificar se os três estabelecimentos cumpriam as normas para funcionamento em meio à pandemia do novo coronavírus.

Após a fiscalização, os agentes confirmaram que os alvarás estavam em dia e a disposição das mesas atendia às recomendações de higiene e distanciamento. Comandante da Romu, Adriano Almeida afirma que a Intenção da prefeitura não é prejudicar os estabelecimentos, mas informa que o anúncio nas redes sociais de um evento chamou atenção.

A Romu decidiu ir ao local antes do horário previsto para início do evento. "Procuramos vir cedo aqui antes de acontecer o fato para orientar proprietários de cada estabelecimento e verificar se realmente estão cumprindo as regras do decreto", justifica.

A equipe da Romu reforçou a importância de evitar aglomeração. "Eles estão cumprindo as normas. Não tem nada errado", afirma. Surpresos com a presença da Romu, proprietários dos estabelecimentos prestaram informações aos agentes, mas evitaram comentar a divulgação da festa.