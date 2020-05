Prefeitura de Torres confirma primeira morte por Covid-19 da cidade

publicidade

A cidade de Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, registrou, no final da noite desse domingo, a primeira morte relacionada ao novo coronavírus. Segundo a prefeitura local, a vítima é uma senhora de 71 anos, que entrou no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes na última sexta.

A idosa tinha um histórico de comorbidades e contraiu a doença. "A Prefeitura Municipal de Torres lamenta o fato e se solidariza com os familiares e amigos", encerra a nota da administração municipal.

Com este relato, o Rio Grande do Sul passa a ter 68 mortes por Covid-19. O novo óbito, porém, não consta nos registros da Secretaria Estadual de Saúde (SES).