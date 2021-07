Prefeitura disponibiliza estrutura do Ceic para videomonitoramento do Estado

publicidade

O videomonitoramento do Departamento de Comando e Controle Integrado (DCCI), da Secretaria de Segurança Pública (SSP/RS), passou a operar nesta quinta-feira dentro das instalações do Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic) - órgão de segurança do município -, no bairro Cidade Baixa. O espaço foi disponibilizado pela prefeitura ao governo do Estado para auxiliar na fiscalização de ocorrências policiais, monitoramento de imagens e triagem do cercamento eletrônico.

O DCCI funcionava no prédio da SSP/RS destruído pelo incêndio no dia 14 de julho. O secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda, disse que o ato reforça a integração entre a segurança do município e do Estado.

“A segurança não pode parar. Estamos muito satisfeitos em poder auxiliar e queremos integrar nossas forças policiais cada vez mais”, afirmou.

Além de espaço físico, também foi fornecido material tecnológico para os agentes do DCCI exercerem suas atividades de videomonitoramento. Oito posições de trabalho foram instaladas no Ceic e estarão em atividade durante 24 horas. O coordenador geral do Ceic, coronel Marlo Toral, ressalta que a atuação do DCCI nas dependências do Centro deverá ser por um prazo indeterminado.

“A ideia inicial é de que sejam necessários de 30 a 60 dias para a permanência deles aqui, mas estamos à disposição pelo tempo que for preciso”, explicou. O diretor do DCCI, coronel Marcel Vieira Nery, agradeceu a disponibilidade do espaço e salientou a importância do trabalho para a segurança da população. “Desta forma, manteremos a mesma qualidade dos serviços prestados no combate à violência e criminalidade”, diz o diretor.

Com a localização, na noite de quarta-feira, dos corpos dos dois bombeiros militares que faleceram no incêndio do prédio da SSP/RS foi encerrado o trabalho da Defesa Civil do Município no local. Desde o dia do incêndio, equipes da prefeitura se revezaram no auxílio das buscas junto com o Corpo de Bombeiros Militar. Nesta quinta-feira, o prefeito Sebastião Melo decretou luto oficial de três dias pela morte dos bombeiros.

Após a localização dos corpos dos bombeiros militares desaparecidos no prédio da SSP, o governo do Estado se prepara para encaminhar uma nova etapa de trabalhos. O vice-governador e secretário da Segurança, Ranolfo Vieira Júnior, informou a desmobilização das equipes de resgate e o início da fase de demolição do prédio. Ainda não há previsão para demolição do prédio, mas o vice-governador espera que isso ocorra em até 40 dias.

