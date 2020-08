Prefeitura publica novo decreto que amplia funcionamento do comércio em Porto Alegre

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre publicou, no final da noite desta sexta-feira, um novo decreto que estende o horário de funcionamento do comércio na Capital. A partir da próxima semana, as lojas poderão abrir de segunda a quinta-feira, das 10h às 17h. Anteriomente, o setor só podia funcionar de quarta a sexta-feira. A determinação vale tanto para estabelecimentos de rua, quanto os de shoppings ou centros comerciais.

Segundo o Executivo, a intenção municipal é liberar o comércio de segunda a sexta-feira, mas em função do impasse judicial que ocorreu no final de semana do Dia dos Pais - com a Justiça determinando o fechamento do comércio no sábado - a prefeitura seguirá as normas do modelo de Distanciamento Controlado, que prevê o funcionamento das lojas por quatro dias em regiões na bandeira vermelha.

Mais cedo nesta sexta-feira, o secretário extraordinário de Enfrentamento do Coronavírus de Porto Alegre, Bruno Miragem, já havia antecipado que a intenção da equipe municipal é ir criando alternativas, estender as liberações na cidade e ir se adaptando ao decreto estadual.

Demais liberações seguem regras do decreto anterior

Para os serviços, o decreto mantém as regras anteriores, com o setor podendo funcionar de segunda a sexta-feira com horário reduzido, observando as regras de higiene e distanciamento. Já as atividades industriais, de prestação de serviço estão autorizados de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

As exceções ficam por conta dos serviços essenciais, que seguem sem restrições. A construção civil também está liberada conforme o novo decreto.

Restaurantes e academias também seguem liberados com restrições. No caso dos primeiros, abertos de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h, com restrição ao número de clientes. As academias também precisam respeitar normas, como a limitação de um aluno a cada 16m².

Por fim, o decreto mantém a norma de missas e cultos. Para esses casos, fica a limitação de 30 pessoas, com distanciamento mínimo de dois metros entre os presentes.