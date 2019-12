Primeiro dia do ano será marcado por alerta de temporais no RS

publicidade

O ano de 2020 começa com mais um dia de abafamento no Estado. Entretanto, também nesta quarta-feira, a onda de calor passa a perder força, principalmente no período da madrugada, trazendo frente fria e temporais.

O cenário deve propiciar a ocorrência de pancadas de chuva e temporais com risco de vendavais, raios e granizo inicialmente para as regiões Metade Norte e Leste. A Capital de Porto Alegre deve registrar temperatura mínima de 27ºC e máxima 35ºC.

Na quinta-feira, o calor deve ser menos intenso com temperaturas que não ultrapassam os 30ºC na maioria das cidades. O tempo seguirá instável entre a região Centro e Norte. A partir da sexta-feira, o tempo deve melhorar no Rio Grande do Sul.