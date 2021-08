Procura pela segunda dose das vacinas é intensa em unidades de saúde de Porto Alegre

publicidade

A movimentação nos postos de saúde de Porto Alegre também foi intensa na manhã de sexta-feira para quem foi em busca da aplicação da segunda dose da vacina contra o Coronavírus. A aplicação da segunda dose estava disponível em 31 unidades de saúde e 20 farmácias parceiras para quem recebeu AstraZeneca há pelo menos dez semanas e em 13 unidades de saúde para todos que receberam a primeira dose de Coronavac há 28 dias.

O drive-thru do Bourbon Wallig também realizou a aplicação da segunda dose de AstraZeneca e da Coronavac. Já a aplicação da segunda dose da Pfizer foi realizada em quatro unidades de saúde para quem recebeu a primeira dose há dez semanais ou mais. Para a realização da segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Na unidade de saúde Camaquã, as irmãs Nádia e Vilma Medeiros foram juntas realizar a segunda dose da AstraZeneca. "É um momento de muita emoção. Se Deus quiser vamos vencer essa pandemia", destacou Nádia Medeiros. A professora Esther Martins afirmou que estava feliz por ter realizado a segunda dose da vacina AstraZeneca. "A vacina é uma vitória dos brasileiros que acreditam na ciência. Mesmo com a imunização devemos seguir com os cuidados", ressaltou.

A técnica em contabilidade Letícia Machado, depois de realizar a segunda dose da Coronavac, pediu que as pessoas não esqueçam de ir aos postos de saúde para se vacinar. "A maneira para vencermos essa pandemia é vacina no braço", ressaltou. Na unidade de saúde Camaquã, os funcionários orientavam a população sobre a fila destinada a primeira dose e o espaço destinado para quem foi em busca da segunda imunização.

Para realizar o agendamento, as pessoas devem fazer o download do aplicativo 156+POA, e verificar os locais e escolher os horários disponíveis. O serviço está disponível para os telefones celulares Android. A segunda dose da Coronavac está disponível em 13 unidades de saúde: Clínica da Família Álvaro Difini, Assis Brasil, Belém Novo, Camaquã, Glória (Igreja Nossa Senhora da Glória), Clínica da Família IAPI, Moab Caldas, Centro de Saúde Modelo, Morro Santana, Panorama, Santa Cecília, Santa Marta e São Carlos. O horário de atendimento é das 8h às 17h. Já a segunda dose da AstraZeneca está disponível em 31 unidades de saúde. A segunda dose da Pfizer é aplicada nas unidades de saúde Bananeiras, IAPI, Tristeza e Passo das Pedras das 8h às 17h.