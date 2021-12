Projeto Comprova e Consórcio de Veículos vencem Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa

publicidade

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) transmitiu, na manhã desta quarta-feira, a cerimônia on-line de entrega do Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa de 2021 pelo canal do Youtube. A distinção foi compartilhada entre o Consórcio de Veículos de Imprensa e o Projeto Comprova, duas iniciativas que evidenciaram a importância do jornalismo e da cooperação entre as empresas jornalísticas e seus profissionais no combate de fake news e também pela falta de informação durante o enfrentamento da pandemia no país.

O presidente da ANJ, Marcelo Rech, disse que mentira e desinformação “matam” e destacou a relevância do trabalho dos dois grupos vencedores. “Ao dividirmos o prêmio entre o Comprova e o Consórcio estamos destacando para o país que as empresas jornalísticas e seus profissionais vêm cumprindo com grande eficiência a missão de trazer a público o que interessa aos cidadãos. Num momento de tanta desinformação, o jornalismo ganha relevância como antídoto contra a manipulação dos fatos com objetivos autoritários e obscurantistas”, salienta.

O Consórcio de Veículos de Imprensa, formado pelo Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo, O Globo, Extra, UOL e G1, foi fundado em 2021 diante da restrição de informações divulgadas pelo governo federal em relação à pandemia. A jornalista da Folha de São Paulo, Flávia Faria, afirmou em seu discurso, que, neste cenário, a imprensa se viu sem informações. “Mostramos que com união é possível gerar informação de confiança”, reforçou, dedicando a honraria aos mais de 100 profissionais dos seis grupos de veículos que atuam no Consórcio.

O Projeto Comprova nasceu em 2018 durante as fake news nas eleições daquele ano. Hoje 33 veículos de comunicação, incluindo o Correio do Povo, trabalham na checagem dos fatos para combater a disseminação de notícias falsas. O diretor do Comprova, Sérgio Lüdtke, reforçou que garantir o acesso de informações corretas para a população é fundamental. “Temos que evitar que as pessoas tomem posicionamento em cima de informações falsas”, salientou.