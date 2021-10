Projeto WimBelemDon recebe Aretha Duarte, primeira negra a escalar o Everest

publicidade

No dia 7 de outubro, o WimBelemDon, projeto que tem como propósito transformar as vidas de crianças e adolescentes por meio do tênis, receberá Aretha Duarte, primeira mulher negra latino-americana a escalar o Monte Everest, para um dia de atividades, em comemoração ao mês das crianças. Ex-catadora de latinhas, empreendedora social, Tedx Speaker e professora de educação física, ela ganhou visibilidade após se desafiar a escalar a maior montanha do mundo.

Referência quando se fala de superação e realização de sonhos, Aretha irá realizar uma palestra sobre o assunto e dinâmicas para estimular a criatividade das crianças e adolescentes. Entre as atividades está prevista uma oficina de transformação de recicláveis e uma clínica de tênis, onde os jovens irão ensinar à atleta o esporte. “Quero que eles entendam que são protagonistas da própria história e que têm direito de sonhar muito alto e realizar o que desejam. Vou dividir minha história com eles e tenho certeza de que vou aprender muito também”, falou Aretha. De acordo com Cristiano Santarem, gerente de comunicação do WimBelemDom, Aretha é um exemplo a ser seguido e tem muito a acrescentar para todos do projeto.

“Tem tudo a ver com a gente e o que fazemos. A Aretha é exemplo de perseverança e autoaceitação. Queremos levar esta mensagem para as crianças, de que é possível começar debaixo e alcançar lugares de destaque na vida. A nossa ideia é que ela traga toda esta bagagem e ajude a inspirar mais pessoas”, explica Santarem.

De Campinas, no interior de São Paulo, a atleta juntou dinheiro a partir da venda de resíduos recicláveis que recolhia nas ruas para viabilizar a expedição. Foram mais de 130 toneladas de material acumulados em 14 meses. Enquanto realizava vaquinhas online para conseguir patrocinar a escalada, conheceu a Monte Bravo, empresa de assessoria de investimentos, da qual é embaixadora hoje.

“A nossa empresa nasceu para fazer a diferença na vida das pessoas. E apoiamos quem compartilha desse propósito. O trabalho realizado pelo Wimbelemdon é inspirador. Somado à Aretha e toda a bagagem que ela tem de aprendizados, é algo de extrema potência. Poder proporcionar o encontro dessas crianças com alguém que é referência em batalhar pelo que sonha é fantástico”, disse Filipe Portella, COO da Monte Bravo.

Sobre o WimBelemDom

O projeto tem como principal missão promover a transformação social de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no extremo sul de Porto Alegre. Tendo no tênis o principal chamariz e fator de retenção dos jovens, a ONG trabalha com o desenvolvimento integral dos educandos oferecendo, diariamente, uma série de atividades e oficinas pedagógicas, esportivas, culturais e socioemocionais. Todo o trabalho é desenvolvido com uma equipe multidisciplinar que tem como grande diferencial o olhar humanizado e de respeito aos limites de cada educando, estimulando suas potencialidades e incentivando-os a serem protagonistas de suas próprias histórias, multiplicando bons valores e inspirando a comunidade à sua volta.

Siga nas redes sociais: https://www.instagram.com/wimbelemdon/

Site: https://www.wimbelemdon.com.br/