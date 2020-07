Quarta-feira deve ter máximas na casa dos 30°C no RS

publicidade

O Rio Grande do Sul segue sob influência de um bloqueio atmosférico, o que resulta em ar seco e quente trazido pelo vento Norte. Assim, será outro dia de sol e calor no Estado, com máximas mais uma vez próximas dos 30°C.

De acordo com a MetSul Meteorologia, no entanto, haverá mais nuvens na comparação com a terça-feira. Em algumas regiões, essa nebulosidade pode ser alta e mais visível. Será o quinto dia seguido com máximas acima da média para o inverno. O amanhecer, no entanto, deve ser ameno.

Em Porto Alegre, sol aparecen entre nuvens. A mínima na Capital deve ser de 15°C, e a máxima deve chegar aos 29°C.

Mínimas e máximas no RS

Passo Fundo 12°C / 26°C

Santa Cruz 16°C / 30°C

Santa Maria 17°C / 28°C

Vacaria 8°C / 23°C

Caxias do Sul 12°C / 25°C

Erechim 13°C / 26°C