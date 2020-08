Quarta-feira será de chuva forte e frio no RS

publicidade

O Rio Grande do Sul dee ter chuva e frio ao longo de toda a quarta-feira. A frente fria segue atuando sobre o Estado, o que contribui para a presença da instabilidade e das mínimas baixas.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a metade Norte do Estado deve ter temporais com raios e vento, com chance de granizo. O dia deve ser frio e com pouca variação térmica.

Em Porto Alegre, a chuva deve marcar presença ao longo de todo o dia. A mínima na Capital deve ser de 9°C, e a máxima não ultrapassa os 13°C.

A Defesa Civil da Capital alertou, ainda, para o risco de temporal ao longo de toda a terça-feira, com atenção especial para as regiões Sul e Sudeste da Capital. As rajadas de vento devem ficar entre 50 a 70 km/h, o que pode ocasionar transtornos pela cidade.

A DC alerta para acumulados significativos de chuvas com possível ocorrência de temporal e rajadas de ventos de 50 à 70 Km/h de Sul e Sudeste, no município de Porto Alegre. Há probabilidade de fenômenos meteorológicos no período de 12/08/2020 – 00:00 à 12/08/2020 – 23:59. pic.twitter.com/795NS6WtyO

— Defesa Civil Porto Alegre (@defesacivilpoa) August 11, 2020

Mínimas e máximas no RS

Erechim 9°C / 15°C

Santa Rosa 9°C / 15°C

Alegrete 6°C / 16°C

Passo Fundo 9°C / 14°C

Capão da Canoa 11°C / 14°C

Santa Maria 7°C / 12°C