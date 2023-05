Quarta-feira terá mais uma tarde quente no Rio Grande do Sul

Se a terça-feira teve clima de "veranico de maio" em quase todo o Rio Grande do Sul, a quarta promete tempo semelhante, com temperaturas ainda maiores. O sol aparece entre nuvens no amanhecer. O dia começa com maior presença de nebulosidade no Sul e na Campanha, em função de áreas de instabilidade que provocam chuva e temporais em Buenos Aires e em parte do Uruguai.

O amanhecer será frio em algumas localidades. A mínima prevista é de 4ºC em São José dos Ausentes e 8ºC em Vacaria. No decorrer do dia, uma grande quantidade de nuvens, predominantemente altas, avança para as demais regiões do estado. O dia começa com temperatura agradável e possibilidade de nevoeiro e neblina.

À tarde, as temperaturas sobem acima do esperado para esta época do ano. A máxima prevista é de 30ºC em Santa Rosa. Na Região Metropolitana, também faz calor.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima será de 15ºC e a máxima será de 29ºC.

Mínimas e máximas pelo RS:

Ausentes 4ºC / 23ºC

Torres 16ºC / 26ºC

Santa Rosa 14ºC / 30ºC

Santa Maria 16ºC / 28ºC

Bagé 16ºC / 28ºC