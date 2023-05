Rio Grande do Sul voltará a ter “veranico de maio” na próxima semana

publicidade

O “veranico de maio” voltará ao Rio Grande do Sul nos próximos dias. A tradicional elevação da temperatura das mínimas e máximas durante o quinto mês do ano no Estado ocorrerá em virtude da chegada de uma grande massa de ar quente que irá se instalar sobre as latitudes médias da América do Sul. A informação é da Metsul Meteorologia. O fenômeno irá aumentar as temperaturas no Sul do Brasil, Paraguai, Uruguai e no Centro da Argentina.

Segundo os modelos numéricos, as máximas na próxima semana devem chegar a 28ºC a 30ºC na Fronteira Oeste em alguns dias, especialmente entre terça e quarta. No Noroeste gaúcho, marcas de 29ºC a 30ºC também devem ser esperadas no meio da semana.

Em Porto Alegre, as máximas na maioria dos dias do período ficarão entre 26ºC e 29ºC, mas na área metropolitana e nos vales algumas tardes devem ter temperatuas perto ou mesmo acima dos 30ºC.

A previsão da MetSul para a Capital indica para a segunda mínima oficial de 16ºC e máxima em torno de 26ºC. Na terça, variação de 15ºC a 27ºC ou 28ºC. Na quarta, 14ºC a 27ºC ou 28ºC. Na quinta, mínima de 15ºC a 16ºC e máxima de 28ºC a 29ºC. Na sexta, com o avanço de uma frente fria, há uma divergência dos dados, mas há modelos indicando até quase 30ºC na cidade.