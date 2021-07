Queiroga não vê problema na liberação de vacinas congeladas ao DF

publicidade

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou na manhã desta segunda-feira (5) não ver problema na liberação para uso das 40,1 mil vacinas da Johnson que chegaram congeladas, fora da temperatura adequada de armazenamento, que é de 2°C, ao Distrito Federal, neste último fim de semana.

"As vacinas têm que ficar em uma temperatura mais fria, então essas vacinas vieram dos EUA e segundo as informações dos órgãos técnicos, quando a temperatura é abaixo não há problema de eficácia da vacina ou de perda de eficácia da vacina. Então não vejo problema", afirmou o titular da pasta logo após evento em um posto de vacinação do Guará, no Distrito Federal. Na ocasião, Queiroga, que é médico, vacinou alguns ministros, entre eles Jorge de Oliveira, do TCU (Tribunal de Contas da União); Tarcisio Freitas, da Infraestrutura; e André Mendonça, da AGU (Advocacia Geral da União).

No sábado (3), a Secretaria Estadual de Saúde do DF informou ter acionado o Ministério da Saúde e que a orientação recebida do órgão federal foi "deixar toda a carga das vacinas em quarentena". "Elas ficarão armazenadas e indisponíveis para uso no momento", disse a Secretaria.

No mesmo dia, porém, a pasta liberou os imunizantes, alegando que eles podem ser aplicados na população de forma segura. "O carregamento passou por vistoria e foi aprovado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), após a constatação de que a temperatura não influenciou a qualidade da vacina", informou.