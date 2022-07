Ranolfo Vieira Júnior participa de audiência sobre instalação de centro aeronáutico em Guaíba

publicidade

O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Valdeci Oliveira (PT), participaram na manhã desta terça-feira de audiência de cortesia juntamente da alta direção da Aeromot e da Diamond Aircraft. Na ocasião, foram apresentadas informações relativas ao projeto do novo centro tecnológico aeronáutico da Aeromot (CTAéreo), em Guaíba, além da linha de aeronaves que poderá ser fabricada sob licença no RS.

No fim de junho, a Aeromot assinou protocolo de intenções com o Governo do Estado do RS para implementar o projeto do novo CTAéreo, que será um complexo aeroportuário e industrial concebido para o desenvolvimento de soluções de mobilidade aérea, incluindo pesquisa e desenvolvimento, produção de partes, peças, aeronaves, centro de manutenção, treinamento e que contará com parceiros internacionais.

O documento, assinado pelo CEO da Aeromot, Guilherme Cunha, e pelo governador estabelece que a unidade será instalada no Distrito Industrial de Guaíba, com investimento inicial de cerca de R$ 80 milhões, podendo chegar a R$ 300 milhões nos próximos anos, além da geração de 1,3 mil empregos diretos e indiretos.

A comitiva da Diamond Aircraft veio ao RS para conhecer o projeto do CTAéreo da Aeromot e para discutir detalhes do acordo para produção sob licença de aeronaves Diamond. Participaram das audiências o Chairman do grupo, Frank Chen, o CEO Global da Diamond, Frank Zhang, CEO da Diamond Canadá, Kevin Sheng, juntamente com a CEO da FBR Aviation Danielle Adornato.

A Aeromot é distribuidora exclusiva da Diamond Aircraft no Brasil, além de ser responsável pelo centro de serviços autorizado e pela distribuição de peças da empresa austro-canadense no país.