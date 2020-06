Região Sul do Estado pode ter marcas de até 150 milímetros de chuva nesta sexta-feira

publicidade

A sexta-feira será de instabilidade no Rio Grande do Sul. Há risco de temporais especialmente no Oeste e no Sul do Estado, com possibilidade de granizo. Nas demais regiões, nebulosidade diminui, e pode haver sol ao longo do dia.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a abertura deve ocorrer junto com ingresso de ar quente, que elava a temperatura e trará calor atípico para junho na metade Norte, com máximas acima dos 30°C.

Entre a faixa da Campanha e zona Sul, pode haver até 150 milímetros de chuva. Há chance de temporais e alagamentos em cidades como Bagé, Pelotas e Rio Grande.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. A mínima deve ser de 17°C, e a máxima pode chegar aos 30°C.

Mínimas e máximas no RS

Torres 18°C / 27°C

Caxias do Sul 17°C / 27°C

Vacaria 15°C / 25°C

Santa Maria 20°C / 29°C

Bagé 16°C / 19°C

Erechim 18°C / 27°C