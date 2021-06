Revitalização da área da Elevada da Conceição é entregue em Porto Alegre

publicidade

Ocorreu no final da manhã desta quarta-feira, a entrega dos serviços de revitalização e dos termos de adoção por parceiros da manutenção de áreas próximas à Elevada da Conceição. Uma solenidade assinalou o término dos trabalhos, iniciados no começo deste ano.

Mais recentemente, com a parceria da dupla Gre-Nal, pilares foram pintados com técnicas do grafite pelo artista Lucas Anão, para o Grêmio, e pelo Alan Vieira, artista que coloriu a trajetória do Inter na estrutura. Além dos dois times de futebol, foi saudado pelo próprio prefeito, Sebastião Melo e secretários, a participação de empresas na parceria que viabilizou a melhoria num dos pontos mais emblemáticos do Centro de Porto Alegre.

A grafitagem de seis pilares, sendo três para cada time, contou com a doação da Tintas Renner. Os pilares gremistas retratam os três estádios da história do clube, como Baixada dos Moinhos de Vento, o Estádio Olímpico e a Arena do Grêmio, em meio a personagens do universo tricolor. "Emocionado, gostaria de agradecer a todos. Este lugar assusta, andar de noite aqui, não é fácil. Então é um trabalho coletivo. Acho que é importante termos este valor do patrimônio público. Estas artes foram feitas com muita dedicação", retribuiu Lucas.

"Quero agradecer muito esta oportunidade. A arte e o futebol são uma paixão para nós. Trabalhamos muito para chegar até aqui. A arte é muito importante para a evolução da cidade. Foi uma honra, com meu parceiro Anão, colorir a história dos clubes", acrescentou Vieira, que ilustrou o Estádio dos Eucaliptos, o antigo e o novo Beira-Rio.

Dois espaços juntos à elevada foram adotados. A Tumelero doou o ajardinamento do canteiro central, que fica em frente à loja na Rua da Conceição, e está adotando o espaço por um ano. Foram revitalizados quatro canteiros com a colocação de plantas perenes, além da colocação de brita rosa embaixo do viaduto. A Cootravipa firmou acordo para adotar o Canteiro Central Edgar Koetz, situado em frente à Estação Rodoviária.

A cooperativa ficará responsável pela capina, roçada, limpeza e pintura do meio fio. A adoção será por um ano. A Cootravipa ainda está adotando as rotatórias nos cruzamentos da rua Carlos Trein Filho com Pedro Chaves Barcellos, Leopoldo Brentano com A.J. Renner, Edgar Pires de Castro com Varejão e avenida Protásio Alves com Manoel Elias.

Foto: Guilherme Almeida

"Esta é uma obra de muitas mentes e muitas mãos. Aqui tem um capital que não é orçamentário. O governo que olhe só para o caixa, vai fazer um governo medíocre, porque existe uma capacidade enorme da sociedade contribuir. Mas tu tem que fazer esta governança funcionar. A Melnick e o Zaffari foram os que colocaram em pé a Fonte Talavera. Por isso nosso agradecimento, a certeza de que é um desafio enorme", discursou o prefeito Melo.

A Prefeitura também participou diretamente da restauração, com a aplicação de pintura antipichação - que inclusive já será testada, já que um dos guarda-corpos da elevada foi pichado antes mesmo da inauguração -, restauração do calçamento, revitalização da iluminação pública, instalação de 22 projetores, com circuito de 350 metros e manutenção de mais de 20 pontos embaixo da elevada, realizados pela concessionária IPSul, responsável pela iluminação pública da Capital. Também houve a instalação de quatro floreiras com as mudas do viveiro municipal, recuperação do guarda corpo metálico, pintura do meio-fio, recolocação de 10 lixeiras e a pintura de 14 faixas para pedestres.

