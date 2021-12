Richard Dias assume hoje cargo de secretário adjunto de Saúde de Porto Alegre

publicidade

As mudanças na equipe da prefeitura de Porto Alegre já começaram. Nesta quinta-feira, o novo secretário adjunto da Secretaria Municipal de Saúde, Richard dos Santos Dias, assumirá o cargo. A nomeação dele foi publicada em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre dessa quarta. Ele irá substituir Ana Carolina dal Ben, que deixou a função no mês de setembro.

Formado em Administração de Empresas e Direito, Dias também tem mestrado em Direito pela Fundação Escola Superior do Ministério Público e pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs).

Richard Dias também atuou como diretor do Centro de Atendimento Socioeducativo Porto Alegre II, da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase), entre 2019 e 2021, e como diretor administrativo-financeiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SMIM), entre 2017 e 2019.

A partir de janeiro de 2022, outras trocas na equipe liderada por Sebastião Melo (MDB) irão ocorrer. O secretário de Esportes, Lazer e Juventude de Porto Alegre, Antônio Carlos Pereira, o Kiko, deixará o comando da pasta. Ele ficará no cargo até 1º de janeiro. Kiko foi convidado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para comandar a seleção brasileira de judô até os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Em relação à outra mudança no primeiro escalão do governo Melo, o desfecho se dará também no início do ano. Após conversa com o prefeito, o secretário da Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záchia, que foi convidado para assumir tarefa no governo do Estado, deixou a decisão para o primeiro mês do próximo ano.

