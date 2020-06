Rio Grande do Sul atinge 245 óbitos e 9.919 casos de Covid-19

publicidade

Em seu boletim epidemiológico mais recente, publicado às 18h desta terça-feira, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) adicionou 443 novos casos e 13 óbitos aos números totais da pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Ao todo, segundo dados da pasta, o Estado computa 9.919 casos e 245 óbitos em decorrência da Covid-19.

Nos novos números nesta atualização diária, a SES adicionou seis mortes que haviam sido informadas pelas secretarias municipais nesta segunda-feira, mas ainda não tinham entrado nos dados oficias do Estado. No entanto, mesmo com a atualização, ainda não foram contabilizados dois óbitos já confirmados em Porto Alegre, de duas mulheres, de 83 e 67 anos, elevando o total de vítimas fatais para 247 mortes.

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira 443 novos casos da #COVID19.



Nas últimas 24 horas foram confirmados 13 óbitos pelo novo #coronavirus.



Total de casos confirmados: 9.919

Óbitos: 245



O número estimado de pacientes curados no RS é de 7.560 (76,2% dos casos). pic.twitter.com/Bsm14II94i — Secretaria da Saúde (@SES_RS) June 2, 2020

Novos óbitos no Rio Grande do Sul:

- Passo Fundo(mulher, 53 anos)

- Porto Alegre(mulher, 79 anos)

- Porto Alegre(mulher, 94 anos)

- Santo Ângelo (homem, 72 anos)

- São Gabriel(mulher, 59 anos)

- Tramandaí (homem, 82 anos)

- Triunfo (homem, 68 anos)

- Camaquã (homem, 49 anos)

- Caxias do Sul (mulher, 97 anos)

- Novo Hamburgo (homem, 47 anos)

- Paverama (mulher, 76 anos)

- Paverama (homem, 87 anos)

- Paverama (mulher, 93 anos)

- Porto Alegre (mulher, 83 anos)

- Porto Alegre (mulher, 67 anos)

Até o momento, 7.560 pacientes já se recuperaram da doença, que atinge 302 municípios no Estado.

Número de "casos reais" se aproxima de 10,5 mil

Apesar de a SES reportar 9.919 casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul, o Estado se aproxima de 10,5 mil. Isso somando o número da pasta estadual aos diagnósticos confirmados pela Secretaria Municipal de Porto Alegre, que, ao contrário dos dados estaduais (747), contabiliza, até o momento, 1.265 pacientes confirmados de coronavírus.

Com isso, somando os 518 casos não notificados da Capital, o Rio Grande do Sul já registra, pelo menos, 10.437 casos confirmados de Covid-19.

A defasagem, entre pasta municipal e estadual, se dá, de acordo com a SES, pois há uma normativa federal determinando que as notificações por parte dos municípios sejam feitas em uma plataforma, via e-SUS ou SIVEP e Porto Alegre não tem abastecido os números nacionais. “Todos os municípios gaúchos estão usando essa plataforma do Ministério da Saúde, menos Porto Alegre. Tão logo os números da Capital sejam informados no sistema, serão contabilizados”, informou a SES.