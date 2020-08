Rio Grande do Sul chega a 2.647 mortos por Covid-19

publicidade

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) atualizou neste sábado os números da pandemia do coronavírus no Rio Grande do Sul. Em virtude de “uma instabilidade no sistema de notificação”, a pasta disse que “não foi possível o acesso para digitação e atualização dos casos”. Por isso, de acordo com a SES, “houve uma queda nos números divulgados hoje de novos óbitos e casos”. Com mais 16 mortes registradas entre os dias 15 de julho a 14 de agosto, subiu para 2.647 o número de vítimas fatais da Covid-19 no RS.

Foram contabilizados 2.310 novos casos de coronavírus, o que elevou para 97.445 o número de infectados desde o começo da pandemia. Destes, 85.872 (88% dos casos) são considerados recuperados pela SES.

De acordo com a SES, a ferramenta teve funcionamento normalizado pelo Ministério da Saúde e os registros pendentes devem ser regularizados durante os próximos dias.

Novos óbitos divulgados pela SES

- Alvorada (homem, 61 anos)

- Caxias do Sul (mulher, 53 anos)

- Caxias do Sul (mulher, 60 anos)

- Nova Santa Rita (mulher, 75 anos)

- Novo Hamburgo (homem, 73 anos)

- Porto Alegre (mulher, 79 anos)

- Porto Alegre (mulher, 87 anos)

- Porto Alegre (homem, 64 anos)

- Porto Alegre (homem, 68 anos)

- São Gabriel (homem, 54 anos)

- São Leopoldo (homem, 60 anos)

- São Leopoldo (mulher, 48 anos)

- Uruguaiana (homem, 51 anos)

- Viamão (mulher, 73 anos)

- Viamão (homem, 70 anos)

- Vista Gaúcha (homem, 89 anos)