Rio Grande do Sul confirma distribuição de 63,6 mil doses da Coronavac na próxima segunda

As remessas com 63,6 mil doses da Coronavac, que devem chegar ao Rio Grande do Sul neste sábado, vão começar a ser distribuídas a partir da manhã da próxima segunda-feira. Segundo o governo estadual, as doses do imunizante, que serão destinadas para aplicação da segunda dose em vários municípios, estarão disponíveis para retirada na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi).

Com a reserva, serão atendidos os vacinados com doses da 9ª e 10ª remessas, referentes a 7 de maio. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), Porto Alegre ficará com 11.030 doses do imunizante. Pela manhã, das 9h às 11h30, as cargas poderão ser retiradas pelas regionais de saúde e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre.

À tarde, das 13h às 15h30, será a vez dos municípios da 1CRS atendidos diretamente pela Ceadi, que são Alvorada, Canoas, Esteio, Gravataí, Montenegro, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Taquara e Viamão.

