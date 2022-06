Rio Grande do Sul deve ter quarta-feira de tempo firme e ampla variação térmica

publicidade

A quarta-feira será de tempo firme e ampla variação térmica em todo o Rio Grande do Sul. No começo do dia, a manutenção do ar seco irá propiciar um amanhecer frio na maioria das regiões. Nas áreas serranas, as mínimas irão oscilar ao redor de 3 a 5°C com marcas perto de zero nos Campos de Cima da Serra. O sol e o céu aberto predominam no território gaúcho.

De acordo com a MetSul, com o transcorrer o dia, as temperaturas avançam no período da tarde. A expectativa é que o clima fique ameno, com marcas redor de 20°C na maioria das áreas do Estado.

A umidade ficará baixa no Oeste. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 7ºC e 20ºC e o sol predomina.

Mínimas e máximas no RS nesta sexta

Bagé 7°C / 21ºC

Santa Cruz 7°C / 21°C

Vacaria 0°C / 17ºC

Torres 10°C / 18°C

Erechim 7°C / 19°C

Santa Rosa 6°C / 22°C