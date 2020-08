Rio Grande do Sul passa dos 3 mil mortos por Covid-19

publicidade

Dados da Secretaria Estadual da Saúde indicaram que o Rio Grande do Sul ultrapassou neste sábado a marca dos 3 mil mortos por Covid-19. Com a contabilização de mais 53 vítimas, a atualização do dia apontou que o total de óbitos relacionados ao coronavírus no Estado chegou a 3.046.

Também foram adicionados mais 4.510 novos casos. O número alto se deve ao acumulado de dois dias com instabilidade no problema – na quinta e na sexta, a soma dos dois dias não havia chegado a 600, um número bem inferior à média das últimas semanas. Agora, o RS tem já tem 108.839 diagnósticos positivos reportados. O número, porém, é maior, já que há uma grande discrepância entre os dados da SES e os da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre. Enquanto a pasta estadual reporta 11.592 na Capital, a municipal já contabilizou 19.594.

Desde o início da pandemia no RS, o coronavírus já causou pelo menos um caso em 483 dos 497 municípios gaúchos. Do total de pessoas que tiveram contato com o vírus, 98.750, o equivalente a 91% dos registros, já estão consideradas curadas da doença. Até o momento, 11.476 pessoas precisaram de hospitalização.