Rio Grande do Sul recebe 91,8 mil doses da Janssen nesta quinta

O Rio Grande do Sul recebe, nesta quinta-feira, 434.820 novas doses de vacinas contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), serão 195.600 doses da Coronavac e 91.800 doses da Janssen, que têm chegada prevista no mesmo voo, às 6h10, e mais 147.420 doses da Pfizer, previstas para desembarcarem às 14h, também no aeroporto de Porto Alegre.

Os imunizantes serão distribuídos às 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS) somente na sexta-feira. As vacinas da Coronavac serão utilizadas para primeira e segunda doses, ou seja, 50% do lote será distribuído para primeira dose já nesta sexta e 50% será reservado para segunda aplicação. As vacinas da Pfizer serão para ampliar a primeira dose e as da Janssen são de única aplicação.

Secretaria orienta aplicar vacinas da Janssen em professores

As decisões foram pactuadas em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), com representantes do Estado e municípios, nesta quarta-feira. “Como a Janssen é dose única, sugiro que os municípios a utilizem para vacinar professores do ensino básico, para que esses profissionais possam voltar o quanto antes para a sala de aula”, aconselhou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

As planilhas de distribuição das doses aos municípios e a logística ainda estão sendo definidas.