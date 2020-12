Rio Grande do Sul registra mais de 10 mil novos casos diários de Covid-19

publicidade

O Rio Grande do Sul divulgou, nesta quinta-feira, que foram registrados mais de 10 mil novos infectados pelo coronavírus. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a atualização de hoje teve um volume maior por causa de um problema no banco de dados, que fez com que houvesse apenas 427 novos diagnósticos positivos divulgados nessa quarta-feira. Por isso, a pasta registrou nesta véspera de Natal 10.447 novos casos.

Com os dados, o total de casos confirmados chega a 426.531 no Rio Grande do Sul. Destes, 397.582 (93% dos casos) já se recuperaram da doença, enquanto que 20.493 (5%) estão em acompanhamento.

A pasta ainda contabilizou mais 58 óbitos, que ocorreram entre 3 e 24 de dezembro, elevando para 8.403 o número total de mortes em decorrência da Covid-19 desde o início da pandemia no Estado.

A atualização desta quinta-feira teve um volume maior de novos casos em virtude do problema no banco de dados de ontem, que fez com que houvessem apenas 427 novos casos divulgados nesta quarta-feira (23/12). — Secretaria da Saúde (@SES_RS) December 24, 2020

Óbitos reportados pela SES

Alegrete (mulher, 90 anos)

Alvorada (mulher, 61 anos)

Alvorada (homem, 62 anos)

Alvorada (mulher, 79 anos)

Bagé (homem, 79 anos)

Bom Princípio (mulher, 48 anos)

Camaquã (mulher, 84 anos)

Canoas (mulher, 87 anos)

Canoas (homem, 73 anos)

Canoas (mulher, 71 anos)

Caxias do Sul (homem, 74 anos)

Caxias do Sul (mulher, 92 anos)

Caxias do Sul (homem, 94 anos)

Caxias do Sul (mulher, 62 anos)

Caxias do Sul (homem, 88 anos)

Caxias do Sul (homem, 84 anos)

Charqueadas (homem, 68 anos)

Cidreira (mulher, 58 anos)

Dom Feliciano (homem, 56 anos)

Encantado (mulher, 70 anos)

Encantado (mulher, 71 anos)

Erechim (homem, 55 anos)

Esteio (homem, 81 anos)

Gravataí (mulher, 57 anos)

Guaíba (mulher, 80 anos)

Guaíba (homem, 51 anos)

Guaíba (homem, 34 anos)

Lajeado (homem, 72 anos)

Nova Pádua (homem, 56 anos)

Pelotas (mulher, 65 anos)

Pelotas (mulher, 73 anos)

Piratini (homem, 73 anos)

Porto Alegre (mulher, 101 anos)

Porto Alegre (mulher, 66 anos)

Porto Alegre (homem, 74 anos)

Porto Alegre (homem, 79 anos)

Porto Alegre (homem, 79 anos)

Porto Alegre (homem, 89 anos)

Porto Alegre (homem, 83 anos)

Porto Alegre (mulher, 99 anos)

Porto Vera Cruz (mulher, 76 anos)

Rio Grande (homem, 79 anos)

Rosário do Sul (mulher, 80 anos)

Rosário do Sul (mulher, 61 anos)

Santo Ângelo (homem, 73 anos)

Santo Ângelo (homem, 70 anos)

Santo Antônio da Patrulha (mulher, 73 anos)

São Borja (homem, 73 anos)

São José do Norte (mulher, 86 anos)

Sapucaia do Sul (mulher, 80 anos)

Sapucaia do Sul (mulher, 89 anos)

Tapera (homem, 74 anos)

Tramandaí (mulher, 76 anos)

Tupanciretã (homem, 82 anos)

Uruguaiana (homem, 52 anos)

Uruguaiana (homem, 72 anos)

Vacaria (homem, 65 anos)

Vacaria (homem, 32 anos)