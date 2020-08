Rio Grande do Sul registrou 1.164 novos casos da Covid-19 neste domingo

publicidade

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) registrou 1.164 novos casos da Covid-19 neste domingo no Rio Grande do Sul, com isso o total chegou a 109.873. Além disso, a SES confirmou mais 16 óbitos devido ao coronavírus, que ocorreram entre os dias 15 e 22 de agosto. Desta forma, o Estado chegou a 3.062.

Desde o início da pandemia, 109.873 pessoas foram confirmadas com Covid-19. Destas, 99.822 (91% dos casos) estão recuperadas e 6.989 estão em acompanhamento. Segundo a SES, a taxa de ocupação das UTIs está em 76,4% no Rio Grande do Sul, com 1,9 mil pacientes em 2.488 leitos.

Desde o início da pandemia no RS, o coronavírus já causou pelo menos um caso em 484 dos 497 municípios gaúchos (97%). Até o momento, 11.576 pessoas precisaram de hospitalização.

Confira a lista com os 16 óbtios registrados neste domingo

Alvorada (homem, 51)

Canguçu (mulher, 85)

Eldorado do Sul (mulher, 68)

Ijuí (homem, 63)

Ijuí (mulher, 68)

Parobé (mulher, 42)

Parobé (homem, 51)

Passo Fundo (mulher, 59)

Pelotas (mulher, 2 meses)

Porto Alegre (mulher, 73)

Porto Alegre (homem, 83)

Porto Alegre (mulher, 81)

Porto Alegre (homem, 78)

Porto Alegre (homem, 67)

Santa Rosa (homem, 77)

São Lourenço do Sul (mulher, 20)