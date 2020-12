Rio Grande do Sul tem 40 novos óbitos por Covid-19

publicidade

O Rio Grande do Sul teve, neste domingo, o registro de 40 novos óbitos relacionados à Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), os casos ocorreram entre os dias 10 e 27 de dezembro e, com os dados mais recentes, eleva para 8.492 o número total de mortes em decorrência da doença no Estado.

A pasta ainda contabilizou hoje 827 novos infectados pelo coronavírus, que foram registrados em 59 municípios, nas últimas 24 horas, e faz com que o Rio Grande do Sul some o total de 431.603 casos confirmados do vírus. Destes, 406.821 (94% dos casos) já se recuperaram, 16.237 (4%) estão em acompanhamento.

Óbitos reportados pela SES

Carazinho (mulher, 72 anos)

Carazinho (mulher, 79 anos)

Carazinho (mulher, 79 anos)

Cruz Alta (homem, 75 anos)

Cruz Alta (homem, 69 anos)

Derrubadas (homem, 74 anos)

Imigrante (homem, 59 anos)

Muçum (mulher, 60 anos)

Passo Fundo (homem, 58 anos)

Pelotas (mulher, 76 anos)

Pelotas (homem, 97 anos)

Pelotas (homem, 56 anos)

Pelotas (mulher, 64 anos)

Pelotas (homem, 72 anos)

Porto Alegre (mulher, 85 anos)

Porto Alegre (homem, 75 anos)

Porto Alegre (homem, 71 anos)

Porto Alegre (homem, 70 anos)

Porto Alegre (mulher, 81 anos)

Porto Alegre (homem, 64 anos)

Porto Alegre (mulher, 86 anos)

Porto Alegre (mulher, 51 anos)

Porto Alegre (homem, 69 anos)

Porto Alegre (homem, 40 anos)

Porto Alegre (mulher, 65 anos)

Rio Grande (homem, 70 anos)

Ronda Alta (mulher, 85 anos)

São Gabriel (mulher, 62 anos)

São Gabriel (homem, 80 anos)

São Gabriel (homem, 74 anos)

São Gabriel (homem, 86 anos)

São Lourenço do Sul (mulher, 75 anos)

Sapiranga (homem, 59 anos)

Sapiranga (mulher, 72 anos)

Sapiranga (mulher, 67 anos)

Sapiranga (mulher, 58 anos)

Sério (homem, 85 anos)

Vacaria (mulher, 69 anos)

Viamão (mulher, 66 anos)

Viamão (mulher, 63 anos)