Rio Grande do Sul tem 74 novos óbitos e 4,1 mil infectados pelo coronavírus

publicidade

O Rio Grande do Sul teve, nesta quinta-feira, o registro de 74 novos óbitos relacionados à Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 68 mortes ocorreram entre os dias 3 e 21 de janeiro deste ano e as outras seis são de dezembro de 2020, mas que somente agora tiveram as notificações concluídas. Ao todo, 10.196 já morreram no Estado em decorrência da doença desde o início da pandemia. As vítimas foram registradas em 43 cidades gaúchas.

Segundo a pasta, foram contabilizadas, nas últimas 24 horas, 4.198 novos infectados pelo coronavírus, em 246 municípios. Com os dados recentes, o Estado já soma o total de 520.313 casos confirmados. Destes, 493.448 (95% dos casos) se recuperaram da doença, enquanto que 16.616 (3%) estão em acompanhamento.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 4.198 novos casos da #COVID19.



Foram confirmados mais 74 óbitos.



Total de casos confirmados: 520.313

Óbitos: 10.196

Recuperados: 493.448 (95% dos casos)https://t.co/ZxiPeaLhKP#coronavirus pic.twitter.com/7zaX89aLrj — Secretaria da Saúde (@SES_RS) January 21, 2021

Óbitos reportados pela SES

Alvorada (mulher, 59 anos)

Alvorada (homem, 63 anos)

Arroio Grande (homem, 85 anos)

Bagé (homem, 62 anos)

Barão (mulher, 77 anos)

Barra do Ribeiro (mulher, 90 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 70 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 93 anos)

Boa Vista do Sul (mulher, 79 anos)

Bossoroca (homem, 66 anos)

Candelária (mulher, 83 anos)

Canoas (mulher, 86 anos)

Canoas (homem, 81 anos)

Carazinho (homem, 76 anos)

Caxias do Sul (homem, 74 anos)

Caxias do Sul (homem, 70 anos)

Caxias do Sul (homem, 48 anos)

Dom Pedrito (mulher, 62 anos)

Encruzilhada do Sul (mulher, 79 anos)

Estância Velha (homem, 74 anos)

Estância Velha (mulher, 61 anos)

Farroupilha (mulher, 81 anos)

Gramado (mulher, 85 anos)

Gravataí (homem, 83 anos)

Guaporé (mulher, 75 anos)

Ipiranga do Sul (mulher, 56 anos)

Lagoa Vermelha (homem, 76 anos)

Lagoa Vermelha (homem, 70 anos)

Marau (homem, 69 anos)

Mato Castelhano (homem, 76 anos)

Nonoai (mulher, 73 anos)

Novo Hamburgo (homem, 82 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 70 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 84 anos)

Parobé (homem, 77 anos)

Passo Fundo (mulher, 73 anos)

Passo Fundo (homem, 65 anos)

Pelotas (homem, 83 anos)

Porto Alegre (homem, 52 anos)

Porto Alegre (mulher, 63 anos)

Porto Alegre (mulher, 67 anos)

Porto Alegre (mulher, 80 anos)

Porto Alegre (homem, 85 anos)

Porto Alegre (homem, 65 anos)

Porto Alegre (homem, 67 anos)

Porto Alegre (homem, 62 anos)

Porto Alegre (homem, 71 anos)

Porto Alegre (homem, 78 anos)

Porto Alegre (homem, 61 anos)

Porto Alegre (homem, 88 anos)

Porto Alegre (mulher, 73 anos)

Rio Grande (mulher, 66 anos)

Santa Maria (homem, 71 anos)

Santa Maria (homem, 80 anos)

Santa Maria (homem, 93 anos)

Santana do Livramento (mulher, 89 anos)

Santana do Livramento (mulher, 75 anos)

São Borja (homem, 53 anos)

São Borja (homem, 70 anos)

São Leopoldo (mulher, 73 anos)

São Leopoldo (mulher, 68 anos)

São Leopoldo (mulher, 67 anos)

São Leopoldo (mulher, 79 anos)

São Leopoldo (mulher, 71 anos)

São Luiz Gonzaga (mulher, 62 anos)

São Marcos (homem, 64 anos)

Soledade (homem, 81 anos)

Tapejara (mulher, 91 anos)

Tapera (homem, 88 anos)

Taquari (homem, 76 anos)

Uruguaiana (mulher, 69 anos)

Veranópolis (homem, 61 anos)

Viamão (mulher, 56 anos)

Viamão (mulher, 97 anos)