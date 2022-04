Rio Grande do Sul tem geada e temperatura negativa na Sexta-Feira Santa

publicidade

A Sexta-Feira Santa iniciou com bastante frio para muitos gaúchos. De acordo com a Metsul Meteorologia, os termômetros chegaram a marcar -0,1º em Vacaria. Em São José dos Ausentes, onde a temperatura esteve em 1,8º, teve geada e os moradores aproveitaram para registrar o momento.

De acordo com a Metsul, grande parte do Rio Grande do Sul amanheceu com marcas de um dígito e muitas cidades anotaram mínimas ao redor de 5ºC ou menos. Como previsto, as menores marcas se concentraram em municípios de maior altitude da Metade Norte e na Serra do Sudeste.

Na Grande Porto Alegre, a temperatura mínima em Porto Alegre, na estação do Instituto Nacional de Meteorologia do bairro Jardim Botânico, foi de 13ºC. Na base aérea de Canoas fez 11,5ºC. Em Lomba Grande, zona rural de Novo Hamburgo, a menor temperatura foi de 7,4ºC na estação de baixada, a segunda menor do ano, atrás dos 7,4ºC de 1º de abril. Em Campo Bom, a mínima hoje foi de 9,1ºC, também a segunda mais baixa até agora de 2022, atrás dos 8,1ºC de 1º de abril.

Em Santa Catarina, o frio também foi de castigar hoje. Segundo o registro da rede de Estações Keiser, a menor temperatura no estado vizinho foi na cidade de Bom Jardim da Serra, que atingiu a marca de -3.6°C.

Confira algumas das mínimas registradas no Rio Grande do Sul hoje:

Vacaria: -0,1°C

Soledade: 0,6°C

Capão Bonito do Sul: 0,9°C

Pinheiro Machado: 0,9°C

São José do Ouro: 0,9°C

São José dos Ausentes: 1,8°C

Getúlio Vargas: 2,7°C

Bom Jesus: 2,8°C

Santa Rosa: 3,0°C