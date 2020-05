Rio Grande do Sul tem mais seis mortes por coronavírus, e total chega a 111

publicidade

O Rio Grande do Sul registrou mais seis mortes por coronavíus nas últimas 24 horas, e o total chegou a 111 no Estado. Os números foram confirmados pela Secretaria de Saúde do Estado no início da noite desta terça-feira.

Entre os seis novos óbitos pela Covid-19, dois deles foram registrados em Passo Fundo: um homem de 89 anos e uma mulher de 90 anos. A cidade é a que registra o maior número de óbitos por coronavírus no Estado.

Além de Passo Fundo, um caso foi registrado em Porto Alegre (um homem de 92 anos), e uma morte em cada uma das cidades: Mato Castelhano, Santa Cruz do Sul e Vila Maria. Morreram um homem de 61 anos, uma mulher de 67 anos, e um homem de 70 anos, respectivamente.

Ainda de acordo com a pasta, o Rio Grande do Sul regitra um total de 2917 casos confirmados de coronavírus. Eles estão espalhados por 205 municípios.

Entre os casos confirmados, 1581 já se recuperaram da Covid-19, o que repreenta 54,2% do total. Já os 111 óbitos representam 3,8% do total.