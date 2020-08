Rio Grande do Sul ultrapassa os 100 mil infectados por coronavírus

publicidade

O Rio Grande do Sul tornou-se, nesta terça-feira, o 15º estado brasileiro a ultrapassar a marca de 100 mil infectados pela Covid-19. No dia em que o Estado contabilizou 101.2017 casos confirmados – com 3.251 novos contaminados. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) também informou 78 novas mortes relacionadas à doença registradas nas últimas 24 horas. Com os novos óbitos, ocorridos entre 2 a 18 de agosto, o RS passa a ter 2.822 vítimas fatais em pouco mais de cinco meses de pandemia.

O número de mortes acumuladas de ontem para hoje é um dos números mais altos reportados pela SES, próximo ao recorde de 83 óbitos em 24 horas no dia 4 de agosto. Conforme a SES, em 28 de julho e 3 de agosto houve 70 mortes. Foram as datas com maior número de vítimas em um único dia.

O boletim estadual mostra que a pandemia já chegou em 480 cidades, alcançando 97% do território gaúcho. Neste cenário, a ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Estado, considerando hospitais públicos e privados, é de 77,5% na tarde desta terça-feira. Frente a mais de 101,2 mil contaminados, o número de pacientes recuperados hoje é de 90.912 – 90% do total. Os demais seguem em acompanhamento médico.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 3.251 novos casos da #COVID19.



Foram confirmados mais 78 óbitos entre os dias 2 a 18 de agosto.



Total de casos confirmados: 101.217

Óbitos: 2.822

Recuperados: 90.912 (90% dos casos)https://t.co/ZxiPeaLhKP#coronavirus pic.twitter.com/mWDCt6JpPl — Secretaria da Saúde (@SES_RS) August 18, 2020

Com 17 novos óbitos, Porto Alegre é o município gaúcho com mais casos confirmados e óbitos por coronavírus. De acordo com o levantamento estadual, a metrópole possui 542 mortes e pouco mais de 10,9 mil contaminados. A ocupação de UTIs adulta na Capital nesta terça, conforme a Secretaria Municipal de Saúde, é de 88,7%. No boletim, a SES reportou que um óbito do dia 3 de agosto (homem, 41 anos) teve a cidade corrigida de Porto Alegre para Alvorada.

Óbitos registrados pela SES

Barra do Ribeiro (mulher, 78 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 75 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 64 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 74 anos)

Cachoeirinha (mulher, 71 anos)

Cachoeirinha (mulher, 73 anos)

Cachoeirinha (homem, 69 anos)

Campo Bom (mulher, 60 anos)

Canela (homem, 50 anos)

Capão da Canoa (homem, 59 anos)

Capela de Santana (mulher, 47 anos)

Carlos Barbosa (homem, 67 anos)

Caxias do Sul (mulher, 37 anos)

Caxias do Sul (mulher, 37 anos)

Caxias do Sul (homem, 73 anos)

Charrua (mulher, 56 anos)

Ciríaco (mulher, 67 anos)

Eldorado do Sul (mulher, 57 anos)

Encantado (homem, 72 anos)

Esteio (mulher, 64 anos)

Esteio (mulher, 82 anos)

Glorinha (mulher, 81 anos)

Gravataí (homem, 55 anos)

Gravataí (homem, 81 anos)

Gravataí (mulher, 92 anos)

Gravataí (homem, 55 anos)

Guaíba (homem, 35 anos)

Guaíba (mulher, 43 anos)

Igrejinha (mulher, 88 anos)

Ijuí (homem, 55 anos)

Machadinho (homem, 93 anos)

Não-Me-Toque (mulher, 73 anos)

Nova Alvorada (homem, 75 anos)

Nova Santa Rita (homem, 63 anos)

Novo Hamburgo (homem, 62 anos)

Osório (homem, 84 anos)

Passo Fundo (homem, 66 anos)

Passo Fundo (homem, 32 anos)

Pelotas (homem, 49 anos)

Pelotas (mulher, 69 anos)

Pelotas (homem, 79 anos)

Pelotas (homem, 61 anos)

Porto Alegre (homem, 82 anos)

Porto Alegre (homem, 56 anos)

Porto Alegre (homem, 72 anos)

Porto Alegre (mulher, 92 anos)

Porto Alegre (homem, 88 anos)

Porto Alegre (mulher, 91 anos)

Porto Alegre (homem, 86 anos)

Porto Alegre (homem, 27 anos)

Porto Alegre (mulher, 87 anos)

Porto Alegre (homem, 53 anos)

Porto Alegre (homem, 85 anos)

Porto Alegre (homem, 75 anos)

Porto Alegre (mulher, 84 anos)

Porto Alegre (mulher, 66 anos)

Porto Alegre (mulher, 93 anos)

Porto Alegre (mulher, 88 anos)

Porto Alegre (mulher, 72 anos)

Rio Grande (mulher, 66 anos)

Rio Grande (mulher, 81 anos)

Sananduva (homem, 88 anos)

Sananduva (homem, 45 anos)

São Borja (homem, 81 anos)

São Francisco de Assis (homem, 83 anos)

São Gabriel (homem, 28 anos)

São Gabriel (homem, 82 anos)

Sapucaia do Sul (mulher, 67 anos)

Sapucaia do Sul (mulher, 71 anos)

Sapucaia do Sul (mulher, 96 anos)

Sapucaia do Sul (mulher, 90 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 77 anos)

Sapucaia do Sul (mulher, 73 anos)

Três Cachoeiras (mulher, 86 anos)

Três Passos (mulher, 54 anos)

Uruguaiana (mulher, 54 anos)

Viamão (homem, 81 anos)

Viamão (mulher, 73 anos)