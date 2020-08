RS registra novo recorde com 83 mortes por coronavírus em 24 horas

publicidade

O Rio Grande do Sul bateu, nesta terça-feira, um novo recorde de mortes em decorrência do novo coronavírus. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), foram confirmados 83 novos óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas no Estado, que ocorreram entre os dias 12 de julho e 4 de agosto. Com isso, o número total de vítimas da doença chega a 2.099.

A atualização diária da pasta também notificou a inserção de mais de 2.234 novos casos confirmados de coronavírus, totalizando 73.618 infectados no Estado. Os dados estaduais ainda apontam que do total de casos confirmados, 64.681 pessoas já estão recuperadas da doença – o que representa 88% do grupo.

Com 23 novas mortes, entre eles, um jovem de 18 anos, Porto Alegre segue como a cidade com o maior número de óbitos e casos de Covid-19. De acordo com os dados da SES, a capital gaúcha contabiliza nesta terça-feira 387 mortes e 8.778 infectados.

Na semana passada, o Rio Grande do Sul teve três dias seguidos com recordes de mortes. No primeiro dia foram 69 vítimas, depois 70 e no terceiro, 75.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 2.234 novos casos da #COVID19.



Foram confirmados mais 83 óbitos entre os dias 12 de julho e 4 de agosto.



Total de casos confirmados: 73.618

Óbitos: 2.099

Recuperados: 64.681 (88% dos casos)https://t.co/ZxiPeaLhKP#coronavirus pic.twitter.com/GYH5jPMQxB

— Secretaria da Saúde (@SES_RS) August 4, 2020

Óbitos contabilizados pela SES

Alvorada (homem, 73 anos)

Alvorada (mulher, 50 anos)

Bento Gonçalves (homem, 86 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 85 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 93 anos)

Bom Retiro do Sul (homem, 56 anos)

Cachoeirinha (homem, 73 anos)

Cachoeirinha (mulher, 66 anos)

Camaquã (mulher, 27 anos)

Canoas (homem, 58 anos)

Canoas (homem, 64 anos)

Canoas (homem, 70 anos)

Canoas (homem, 81 anos)

Canoas (mulher, 88 anos)

Caxias do Sul (homem, 57 anos)

Caxias do Sul (homem, 71 anos)

Caxias do Sul (homem, 87 anos)

Cerro Largo (mulher, 56 anos)

Charqueadas (homem, 35 anos)

Cruz Alta (homem, 78 anos)

Dois Irmãos (homem, 70 anos)

Eldorado do Sul (homem, 63 anos)

Gravataí (homem, 70 anos)

Gravataí (mulher, 64 anos)

Ijuí (homem, 77 anos)

Imbé (homem, 64 anos)

Imbé (mulher, 60 anos)

Muçum (homem, 81 anos)

Novo Hamburgo (homem, 32 anos)

Novo Hamburgo (homem, 44 anos)

Novo Hamburgo (homem, 67 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 75 anos)

Osório (homem, 67 anos)

Osório (homem, 75 anos)

Parobé (homem, 63 anos)

Parobé (mulher, 45 anos)

Passo Fundo (homem, 49 anos)

Passo Fundo (homem, 77 anos)

Passo Fundo (mulher, 77 anos)

Pelotas (mulher, 79 anos)

Pelotas (mulher, 82 anos)

Porto Alegre (homem, 18 anos)

Porto Alegre (homem, 41 anos)

Porto Alegre (homem, 54 anos)

Porto Alegre (homem, 63 anos)

Porto Alegre (homem, 74 anos)

Porto Alegre (homem, 75 anos)

Porto Alegre (homem, 75 anos)

Porto Alegre (homem, 77 anos)

Porto Alegre (homem, 78 anos)

Porto Alegre (homem, 82 anos)

Porto Alegre (homem, 89 anos)

Porto Alegre (mulher, 57 anos)

Porto Alegre (mulher, 59 anos)

Porto Alegre (mulher, 59 anos)

Porto Alegre (mulher, 62 anos)

Porto Alegre (mulher, 64 anos)

Porto Alegre (mulher, 64 anos)

Porto Alegre (mulher, 66 anos)

Porto Alegre (mulher, 79 anos)

Porto Alegre (mulher, 79 anos)

Porto Alegre (mulher, 82 anos)

Porto Alegre (mulher, 86 anos)

Porto Alegre (mulher, 95 anos)

Santa Cruz do Sul (mulher, 64 anos)

Santa Cruz do Sul (mulher, 73 anos)

São Gabriel (homem, 79 anos)

São Gabriel (mulher, 50 anos)

São Jerônimo (mulher, 51 anos)

São Jerônimo (mulher, 82 anos)

São Leopoldo (homem, 58 anos)

São Leopoldo (mulher, 59 anos)

São Leopoldo (mulher, 81 anos)

São Leopoldo (mulher, 85 anos)

São Sebastião do Caí (mulher, 76 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 74 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 74 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 85 anos)

Taquara (mulher, 73 anos)

Teutônia (mulher, 91 anos)

Três Coroas (mulher, 82 anos)

Viamão (mulher, 64 anos)

Viamão (mulher, 86 anos)