Rodoviários protestam contra a privatização da Carris em Porto Alegre

Após a concentração na sede do sindicato dos Rodoviários, em Porto Alegre, a categoria iniciou nesta quinta-feira um protesto contra a privatização da Carris. A ocupação de corredores de ônibus ocorre em pelo menos três avenidas da Capital: Osvaldo Aranha, Farrapos e João Pessoa.

A mobilização, que é acompanhada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e pela Brigada Militar, complicou o trânsito nestas regiões de Porto Alegre.

Foto: Alina Souza

O ato foi marcado justamente no dia em que haverá uma audiência pública sobre o assunto na Câmara Municipal de Vereadores. O presidente do Sindicato de Trabalhadores em Empresas de Transporte (Stetpoa), Sandro Abbáde, criticou o projeto e disse que haveria "muitas pontas soltas" porque não define o que irá acontecer com os 2 mil funcionários que atuam na Carris.

Questionado sobre a situação deficitária da Carris, Abbáde argumentou que a condição será fruto de más gestões nos anos anteriores. O ponto alto da mobilização está prevista para acontecer em frente à prefeitura de Porto Alegre.

