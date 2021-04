RS aguarda confirmação de novo lote de Coronavac para 2ª aplicação em idosos

publicidade

A secretária de Saúde do Estado, Arita Bergmann, afirmou que aguarda a confirmação, ainda esta semana, pelo Ministério da Saúde, do envio de um novo lote da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Com o novo montante, será possível chegar a cobertura de 100% da imunização completa (duas doses) do grupo prioritário de idosos com 73 a 76 anos.

“Ainda faltam 120 mil doses para atingir as 303 mil doses suficientes para vacinar 100% desse grupo (73-76 anos) com a segunda dose da Coronavac. Espero que o Ministério da Saúde confirme a chegada de novo lote esta semana”, disse a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

A partir desta quarta-feira, idosos de 77, 78, 79 e 80 anos começam a receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. As doses utilizadas foram recebidas pelo Rio Grande do Sul no dia 2 de abril, com orientação para esta aplicação. Serão utilizadas 206.560 doses da Coronavac –da remessa de 645.150 vacinas, a maior já recebida pelo Estado – para completar a imunização de todo esse grupo.

Na próxima semana, mais 193 mil doses da Coronavac, que também vieram na remessa de 2 de abril, devem começar a ser aplicadas como segunda dose no grupo de idosos das faixas etárias de 73, 74, 75 e 76 anos, que tomaram a vacina do lote enviado ao Estado no dia 17 de março. Com esse quantitativo, será possível vacinar 61% do grupo.

No Estado, o grupo prioritário que está recebendo a vacinação da Covid-19 é estimado em 5.081.552 pessoas, contemplando idosos, profissionais da saúde, quilombolas, indígenas, pessoas com comorbidades e outros, sendo que 27,5% já receberam a primeira dose e 6,4% estão com o esquema vacinal completo.

De acordo com a SES, foram entregues aos municípios gaúchos vacinas suficientes para vacinar os seguintes públicos: 100% dos idosos institucionalizados; 100% pessoas com deficiência institucionalizados; 100% dos profissionais de saúde; 100% dos povos indígenas; 100% dos povos e comunidades tradicionais quilombolas; 100% dos idosos de 70 anos ou mais.