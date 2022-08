RS chega a 98 casos de varíola do macaco, 50 em Porto Alegre

publicidade

O Rio Grande do Sul chegou, nesta quarta-feira, a 98 casos de varíola do macaco, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). Foram 18 casos novos em relação ao balanço anterior, de terça-feira. Além das contaminações, outros 324 casos suspeitos seguem sendo investigados pelos laboratórios do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), que foram oficializados pelo Ministério da Saúde como um dos oito centros de referência do país aptos a realizar o diagnóstico da enfermidade, na última segunda-feira.

Até o momento, Porto Alegre é o município com maior número de infecções confirmadas: 50. Além da capital, outras 23 cidades registraram, ao menos, um caso: Alvorada (1), Campinas do Sul (1), Campo Bom (2), Canoas (8), Carlos Barbosa (1), Caxias do Sul (4), Esteio (1), Farroupilha (1), Garibaldi (3), Gramado (3), Igrejinha (3), Marau (1), Monte Belo do Sul (1), Novo Hamburgo (4), Parobé (1), Passo Fundo (1), Santa Maria (1), Santo Ângelo (1), São Leopoldo (1), São Marcos (1), Sapiranga (1), Uruguaiana (2) e Viamão (5).

Sintomas, transmissão e cuidados com pacientes

Segundo a SES, os sintomas mais comuns para a varíola do macaco incluem febre, tosse, dor de cabeça, dor nas costas, dores musculares, falta de energia e erupção cutânea.

A transmissão ocorre através do contato com fluidos corporais, gotículas e materiais contaminados do paciente infectado.

As recomendações incluem usar máscaras de proteção facial em caso de suspeita ou confirmação da doença, lavar frequentemente as mãos e não compartilhar objetos de uso pessoal.

Vacina e medicamento

Na última quinta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a liberação da vacina contra a varíola do macaco (monkeypox), produzida pela farmacêutica Bavarian Nordic, na Dinamarca e na Alemanha, e adquirida pelo Ministério da Saúde.

Na sexta, o Ministério da Saúde informou ter recebido a primeira remessa do antiviral Tecovirimat para tratar casos graves da varíola do macaco. A Anvisa aprovou por unanimidade a dispensa temporária, por seis meses, de registro para importar e utilizar o medicamento

Os 12 primeiros tratamentos foram doados pela fabricante, a farmacêutica Siga Technologies. A pasta informou seguir em tratativas com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e com o laboratório para obter mais lotes.