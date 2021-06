RS distribui vacinas da Coronavac e da Pfizer

publicidade

Um lote com 110.200 mil doses da Coronavac chegou na manhã de hoje ao Rio Grande do Sul, às 9h50min, no Porto Alegre Airport - Aeroporto Internacional Salgado Filho. As vacinas serão utilizadas exclusivamente para completar o esquema (segunda dose) vacinal de quem já tomou a primeira dose. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) entregará às Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) ao longo da tarde, junto com o lote de 141.570 doses da Pfizer que chegou a Porto Alegre na última madrugada de sexta-feira.

“Os municípios estão mobilizados para aplicar as doses de Coronavac assim que as receberem. Este final de semana será de muitas atividades para atender quem está esperando a segunda dose e podermos concluir esta etapa da vacinação”, explicou o presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS), Maicon Lemos.

Serão distribuídas exatas 111.460 doses de Coronavac, número de segundas doses em atraso no Estado calculado pela secretaria. A análise da SES levou em consideração os dados informados pelos municípios às coordenadorias e números de segundas doses faltantes não registradas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

"Comparamos e cruzamos dados dos municípios e do sistema oficial. Se o número de doses não registradas no sistema é maior do que o número de doses solicitado pelo município, consideramos o número pedido pelo município, porque certamente ainda não inseriu no sistema todas as vacinas aplicadas", ressaltou a secretária da Saúde, Arita Bergmann. Segundo ela, serão distribuídas vacinas Coronavac a todos os municípios que disseram ter segundas doses pendentes.

"Pedimos que, caso haja excedente, não seja aplicado como primeira dose, o que geraria a necessidade de reservarmos uma segunda dose que não temos neste momento. Todas as sobras devem ser devolvidas para novo rateio", ressaltou a secretária da Saúde. Já as doses da vacina da Pfizer servirão para prosseguir na vacinação da população em geral, por idade, trabalhadores da educação superior e gestantes e puérperas sem comorbidades.

As vacinas estavam disponíveis para retirada na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), na avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Os imunizantes foram destinados às coordenadorias regionais de saúde: 1ª (Porto Alegre), 5ª (Caxias do Sul), 8ª (Cachoeira do Sul), 13ª (Santa Cruz do Sul), 16ª (Lajeado), 18ª (Osório), e às destinadas ao município de Porto Alegre (buscadas pela Secretaria Municipal de Saúde da Ccapital).

Por via aérea, foram entregues por um helicóptero da Polícia Civil as cargas da 4ª CRS (Santa Maria) e da 10ª (Alegrete), em Santa Maria; e um avião da Brigada Militar, que levará as cargas da 6ª (Passo Fundo) e 11ª (Erechim), em Erechim; da 2ª (Frederico Westphalen) e da 15ª (Palmeira das Missões), em Palmeira das Missões; da 9ª (Cruz Alta), 12ª (Santo Ângelo), 14ª (Santa Rosa) e 17ª (Ijuí), em Santo Ângelo; da 7ª (Bagé), em Bagé; e da 3ª (Pelotas), em Pelotas.