RS recebe 296 mil doses da Pfizer, maior lote do imunizante ao Estado

Um lote de 296.010 doses da Pfizer chegou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira. O montante enviado pelo Ministério da Saúde desembarcou em dois voos. Esta é a maior remessa da vacina da farmacêutica até então recebido pelo Estado.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) ainda não informou se o imunizante será usado para dose de reforço em idosos ou para vacinar contra Covid-19 adolescentes sem comorbidades. Adolescentes com idades entre 12 e 17 anos estão aptos a receber apenas a vacina da Pfizer, a única autorizada pela Anvisa para esta faixa etária.

Em pelo menos duas regiões do Estado –Campanha e Litoral Norte –, já há cidades aplicando a primeira dose da vacina da Pfizer no público abaixo dos 18 anos, sem comorbidades. Cidades localizadas em outras três regiões também já anunciaram que darão início a imunização deste público: Porto Alegre, na região Metropolitana, e Camaquã, na região Centro-Sul, até a quarta, dia 15. E, Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, no sábado, 18, abrirá a vacinação direto para adolescentes a partir dos 12 anos.