RS registra 168 novos óbitos e ultrapassa 22 mil mortes por Covid-19

O Rio Grande do Sul chegou a 22.047 mortes por Covid-19 nesta segunda-feira, sendo 168 vidas perdidas nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), os casos ocorreram em 73 cidades entre 25 de fevereiro e 11 de abril. Os óbitos referem-se a pacientes com idade entre 25 e 101 anos. Com a atualização, a taxa de mortalidade passa a ser de 193,8 por 100 mil habitantes.

O boletim desta segunda-feira também informou a inserção de 762 novos infectados no sistema de monitoramento. Agora, o Estado passa a acumular 892.087 casos confirmados de coronavírus – sendo 96% de pacientes recuperados. Com casos reportados em todas as 497 cidades gaúchas, a incidência é de 7.841,0 por 100 mil habitantes.

A taxa de ocupação em unidades de terapia intensiva (UTIs) é de 91,3% no Estado. Ao todo, são 3.105 pacientes em 3.401 leitos disponíveis para casos graves. A mais superlotação está sobre os leitos privados com 101.6%, enquanto os leitos do SUS registram 87.6%. Mais de 70% dos pacientes em UTIs têm diagnóstico positivo para Covid-19.