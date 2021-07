RS registra 3,4 mil novos infectados pelo coronavírus nesta quinta

publicidade

O Rio Grande do Sul registrou 3.405 novos infectados pelo coronavírus nesta quinta-feira. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), os diagnósticos positivos foram confirmados em 261 municípios, sendo que 1.177 casos foram contabilizados só em Porto Alegre nas últimas 24 horas. Com os dados, o Estado soma 1.361.874 no número de casos confirmados. Deste grupo, 97% dos pacientes (1.317.806) já se recuperaram, enquanto que 1% (10.730) ainda estão em observação médica.

A Secretaria ainda confirmou mais 42 mortes em decorrência da Covid-19 em 34 municípios. Ao todo, 33.246 pessoas já morreram em decorrência da doença em solo gaúcho desde o início da pandemia.

No Rio Grande do Sul, a taxa de ocupação das UTIs é de 64,7% na tarde desta quinta-feira. Dos 3.415 leitos disponíveis, 2.211 estavam ocupados. Até o momento, a primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada em 6.112.946 pessoas, enquanto 288.468 receberam a vacina da Janssen, que é de dose única. Outros 2.672.665 residentes do Estado já completaram o esquema vacinal com os imunizantes que requerem duas aplicações.