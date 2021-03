RS registra 414 novas mortes por Covid-19 nesta terça

publicidade

O Rio Grande do Sul registrou, nesta terça-feira, 414 novas mortes em decorrência da Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), os óbitos foram contabilizados em 121 cidades gaúchas. Ao todo, já morreram 19.432 pessoas em decorrência da doença no Estado desde o início da pandemia.

A Secretaria ainda registrou 7.407 novos infectados pelo coronavírus, nas últimas 24 horas, em 347 municípios. Com isso, o Rio Grande do Sul soma o total de 839.070 casos confirmados. Destes, 797.587 já se recuperaram da doença, enquanto 21.981 estão em acompanhamento médico.

Segundo a SES, a taxa de ocupação de leitos em UTI, nesta terça-feira, é de 102,8%, com 3.426 pacientes em 3.332 leitos de UTI. No Estado, 1.073.181 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, enquanto que 297.836 já receberam a segunda aplicação do imunizante, até a tarde de hoje.