RS registra calor intenso de 36ºC neste sábado

O sábado será de sol, poucas nuvens e calor intenso na maioria das regiões do Rio Grande do Sul. Apesar de períodos de céu claro, algumas nuvens altas devem aparecer durante o dia, antecipando a mudança do tempo prevista para domingo.

O período da manhã terá temperatura agradável e pode registrar neblina localizada ao amanhecer. Os termômetros aquecem rapidamente durante a tarde chegando a registrar 36ºC na cidade de Santa Rosa e 34ºC em São Miguel das Missões. O calor deve prevalecer em todas as regiões do Estado. A menor máxima, por exemplo, é 26ºC nas cidades de Capão da Canoa, Ausentes e Torres.

Apesar do calor intenso durante a tarde, algumas cidades gaúchas devem registrar temperaturas abaixo de 10ºC durante a madrugada e a manhã. É o caso de Ausentes e Vacaria. Em Porto Alegre, os termômetros marcam mínima de 12ºC e máxima de 30ºC.

Conforme a previsão da MetSul Meteorologia, a chuva deve chegar no Rio Grande do Sul neste domingo e permanecer até quinta-feira.

Mínimas e máximas

Torres 14ºC / 26ºC

Vacaria 7ºC / 27ºC

Ausentes 5ºC / 26ºC

Santa Maria 12ºC / 31ºC

Uruguaiana 15ºC / 32ºC

Bagé 12ºC / 28ºC

Chuí 13ºC / 27ºC