RS registra maior número de mortes por Covid-19 em 24h desde julho de 2021

O Rio Grande do Sul registrou hoje 1.210 novos casos de Covid 19 e mais 70 mortes. Esse é o maior número de vítimas fatais divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) desde 27 de julho do ano passado, quando a pasta informou 88 óbitos pela doença. A SES ressaltou que algumas mortes ocorridas no final de semana costumam ter as fichas digitadas apenas na segunda-feira, fazendo com que os dados apareçam na publicação de terça-feira.

Além disso, conforme a pasta, os problemas no sistema de notificação do e-SUS para casos leves não hospitalizados não permitiram o acesso ao banco de dados completo, impactando no número de novos casos identificados. “Havendo a normalização, casos represados entrarão amanhã no painel”, informou a SES.

Desde o início do ano, o RS vem registrando números expressivos de novas infecções, o que levou muitas pessoas a formarem filas nas unidades de saúde em busca de testes rápidos. Com o total de 316.319 casos confirmados, janeiro foi o mês com o maior número de contágio pela Covid-19 no Estado.

O RS contabiliza 36.943 mortes por Covid-19 e já acumula 1.827.422 testes positivos, com 91% recuperados (1.654.848) e 7% em acompanhamento (135.516).

