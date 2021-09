RS registra mais cinco mortes por Covid-19

publicidade

No último domingo de setembro, o Estado reportou cinco novas mortes em decorrência do coronavírus e 494 novos casos de infectados. Somados aos demais registros, o Rio Grande do Sul passa a contabilizar 34.746 vidas perdidas e 1.433.261 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Do total de casos confirmados, 6.425 estão em acompanhamento médico e 1.391.994 são pacientes já recuperados.

Os óbitos informados hoje pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) ocorreram entre 8 de agosto e 25 de setembro em quatro diferentes cidades.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 494 novos casos da #COVID19.



Foram confirmados mais 5 óbitos.



Total de casos confirmados: 1.433.261

Óbitos: 34.746



Dados detalhados do dia em https://t.co/8Fh7vLjb3Y

Painel completo em https://t.co/ZxiPeb2SCn#coronavirus pic.twitter.com/DytgK1AfKa — Secretaria da Saúde (@SES_RS) September 26, 2021

Por volta do meio-dia deste domingo, a ocupação de UTIs era de 56.9% no RS. Ao todo, 1.877 pacientes estavam internados em estado grave, sendo 435 deles com Covid-19 (23.2%). Contudo, estes números podem ser maiores visto que 94 dos 301 hospitais mantêm dados em atraso.