RS reporta mais 13 vítimas de Covid-19 em 24 horas

O Rio Grande do Sul registrou mais 13 óbitos por Covid-19 nesta segunda-feira, elevando o total de vítimas relacionadas ao coronavírus para 33.964 desde o início da pandemia. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) também informou mais de 393 diagnósticos, o que faz o total de casos chegar a 1.400.644.

Conforme a pasta, as vítimas reportadas nesta segunda eram residentes de 11 municípios. A idade delas variava entre 27 e 88 anos de idade. Os novos casos foram registrados em 96 cidades diferentes, quase 20% do total de 497 municípios do RS.

Às 15h30min desta segunda, a ocupação de leitos de UTI no RS apresentava uma leve alta com relação a 24 horas antes: eram 2.015 pacientes em 3.340 leitos. Havia 585 pessoas internadas com o diagnóstico de Covid-19.

Quanto à vacinação, até a manhã deste domingo – na última atualização disponível no site da SES –, o RS já havia aplicado a primeira dose em 83,2% da população vacinável, o que corresponde a 7.181.845 pessoas. Já 40,7% (3.647.949) completaram o esquema vacinal, com duas doses ou a injeção única. A meta do Governo do Estado é iniciar a imunização em toda a população adulta até a próxima quarta-feira.