RS se aproxima de 2 milhões de casos confirmados de Covid-19

Com mais 16.381 novos casos confirmados para Covid-19 nesta quinta-feira, o Rio Grande do Sul se aproxima da marca de 2 milhões de infectados pela doença desde o início da pandemia. É o terceiro dia seguido com registro superior a 16 mil diagnósticos do novo coronavírus, comprovando o alastramento da doença. O número de contaminações ganhou força a partir de janeiro, quando o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) confirmou a transmissão comunitária da variante ômicron - que é mais transmissível - em solo gaúcho.

Com isso, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Estado acumula 1.981.233 casos da doença. Os 33 óbitos confirmados ontem por conta da Covid-19 elevam o total para 37.417. A chegada da variante ômicron mantém o sistema de saúde pressionado, principalmente pelo aumento dos diagnósticos confirmados entre crianças.

Mesmo que as internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) não apresentem aumento na mesma proporção da disparada de infecções verificadas em janeiro, a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva se mantém acima de 60% no Estado.

Até o início da noite desta quinta-feira, dos 3.078 leitos disponíveis, 1.969 estavam ocupados, o equivalente a uma taxa de ocupação geral de 64%. As internações de pacientes com diagnóstico de Covid-19 voltaram a apresentar crescimento, com 584 pessoas em estado grave.

Na véspera eram 567 pacientes em estado grave com diagnóstico da doença. Por outro lado, as internações em leitos clínicos voltados a pacientes Covid-19 apresentavam diminuição com 1.269 internações. Em 2 de fevereiro, eram 1,4 mil pacientes.

Na Capital, conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), as hospitalizações em leitos de terapia intensiva se mantinham acima de 90%, com 600 pacientes - dos quais 153 com o novo coronavírus. A taxa de lotação geral era de 90,77%.

Entre os hospitais com maior número de internações por Covid-19 estavam o Nossa Senhora da Conceição, com 29 pacientes, Moinhos de Vento (27), Hospital de Clínicas (21) e Mãe de Deus (15). Cinco hospitais não tinham vagas disponíveis em UTI: Ernesto Dornelles (130% de ocupação), Nossa Senhora da Conceição (111,32%), Mãe de Deus (100%), Independência (100%) e Restinga (100%).