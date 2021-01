RS tem seis pontos impróprios para banho, aponta Fepam

publicidade

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) alerta para seis pontos que estão impróprios para banho no Estado. As informações constam no 7º boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2020/2021. Dos 90 pontos monitorados, localizados em 43 municípios gaúchos, seis apresentam condição imprópria. Na semana anterior eram quatro pontos sem condições de balneabilidade.

Os locais em que o banho não é recomendado são:

• Arroio Grande – Balneário Pontal

• Pelotas – Balneário dos Prazeres, em frente à estátua de Iemanjá

• Santa Maria – Balneário Passo do Verde

• São Francisco de Assis – Balneário Poço das Pedras

• São Jerônimo – Praia do Encontro

• São Lourenço do Sul – Praia das Ondinas

Banho na Capital

Já o relatório de balneabilidade divulgado pela Prefeitura de Porto Alegre aponta que cinco dos seis pontos analisados no Lami e no Belém Novo possuem águas próprias para banho. O objetivo da avaliação é orientar os banhistas durante o verão, garantindo mais segurança a todos. O período de amostragem utilizado pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) no processo de análise se estendeu entre os dias 14 e 24 de janeiro. Confira os pontos avaliados e a situação de cada um deles:

Lami

• Posto 1 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, nas imediações da segunda guarita de salva-vidas) – águas próprias para banho;

• Posto 2 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas) – águas próprias para banho;

• Posto 3 (avenida Beira-Rio, em frente ao nº 510) – águas próprias para banho.

Belém Novo

• Posto 1 (Praça Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus) – águas próprias para banho;

• Posto 2 (Praia do Leblon, avenida Beira-Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só) – águas impróprias para banho;

• Posto 3 (Praia do Veludo, em frente à interseção das avenidas Beira-Rio, Pinheiro Machado e rua Antônio da Silva Só) – águas próprias para banho.